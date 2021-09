Marvel's Spider-Man 2, anteprima

Nelle ultime ore è diventato praticamente un meme, quello dell'instancabile Insomniac Games che sforna un gioco dopo l'altro: in meno di un anno ha già tirato fuori dal cilindro Ratchet & Clank: Rift Apart , Spider-Man: Miles Morales e la remastered di Marvel's Spider-Man. Ora salta fuori che il team di Burbank sta lavorando ad altri due videogiochi di livello, entrambi su licenza Marvel. Svelati durante il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021, hanno fatto capolino nella carrellata dei botti finali sotto forma di brevissimi teaser che, tuttavia, hanno sicuramente catturato l'interesse degli appassionati. L'unico problema è che ci sarà da attendere parecchio: Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023, mentre Wolverine non ha ancora neppure una finestra di lancio.

Arriva Venom!

Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker in una scena del teaser

A detta di Ryan Schneider, che si occupa delle strategie di marketing per Insomniac, Marvel's Spider-Man 2 è uno dei progetti più ambiziosi a cui lo studio abbia mai lavorato. L'intenzione degli sviluppatori californiani non è solo quella di spingere le capacità di PlayStation 5 al loro limite, ma anche di raccontare una storia potente che non parli solo di supereroi, ma anche degli esseri umani dietro le maschere. Il primo Marvel's Spider-Man ci era riuscito: è tuttora considerata una delle migliori storie incentrate sul mitico Arrampicamuri, sebbene fosse completamente slegata dai fumetti e dai film che l'hanno preceduta. Ambientata in un universo alternativo, si ispirava all'immaginario Marvel, ma prendeva una deriva inedita e coraggiosa che ha positivamente spiazzato anche i fan più sfegatati dell'Uomo Ragno. Avendo dedicato una specie di espansione a Miles Morales, il secondo Spider-Man, era abbastanza logico che un sequel avrebbe visto i due eroi lottare insieme per salvare New York.

La voce narrante dall'accento russo che sentiamo nel teaser dovrebbe invece appartenere a Sergei Kravinoff, meglio noto come Kraven il Cacciatore: questo arcinemico di Spider-Man ha fatto il suo esordio nel lontano 1964, ma non è certo tra i suoi avversari più famosi, sebbene Sony abbia deciso di realizzare un film su di lui che potrebbe aver influenzato la scelta di Insomniac. Purtroppo il teaser non mostra Kraven, ma svela il volto di Venom all'ultimo momento, che sarà doppiato da Tony Todd (Candyman). Sulla presenza di questo antieroe molto più popolare, invece, c'erano meno dubbi: diciamo che il finale di Marvel's Spider-Man già suggeriva l'entrata in scena del simbionte, seppur legato a un ospite diverso dal canonico Eddie Brock, che finora nell'universo di Insomniac non è mai comparso, se non come firma su un biglietto di auguri che quantomeno conferma la sua esistenza. Siamo curiosi di capire, quindi, se lo sviluppatore californiano ha cambiato questa parte della storia, in barba al secondo film in uscita a brevissimo: Venom 2: La furia di Carnage.

Difficile immaginare in che modo questi due personaggi tanto diversi daranno filo da torcere ai due Spider-Man, ma possiamo supporre che Kraven, almeno inizialmente, abbia puntato gli occhi su una preda succosa come Venom. Il teaser suggerisce che Peter Parker e Miles Morales combatteranno insieme il crimine di New York, doppiati in lingua inglese dagli stessi Yuri Lowenthal e Nadji Jeter che avevano prestato loro le voci nei giochi precedenti. Entrambi sfoggiano costumi leggermente diversi rispetto ai precedenti; Peter, in particolare, avrebbe accesso fin da subito al modulo Iron Spider che nei film del Marvel Cinematic Universe gli è stato costruito da Tony Stark e che nel primo gioco si poteva ottenere a partire dal livello 31. Possiamo supporre che questo sia un elemento di gameplay che andrà a modificare sensibilmente il sistema di combattimento, che a occhio e croce sembrerebbe contemplare la presenza di entrambi gli eroi sulla scena: uno probabilmente controllato dal giocatore e l'altro dall'intelligenza artificiale.