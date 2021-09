Ghostwire: Tokyo: il trailer del PlayStation Showcase mostra la versione PS5

In occasione del PlayStation Showcase di ieri sera, Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay del particolare Ghostwire: Tokyo, il nuovo titolo di Shinji Mikami e della sua Tango Gameworks. A essere mostrata è stata ovviamente la versione PS5, anche se il gioco uscirà anche su PC.

Il video, che potete vedere in testa alla notizia, è dedicato al personaggio di Hannya, uno degli antagonisti, e mostra le atmosfere visionarie della Tokyo in cui è ambientato il gioco.

Tokyo è sopraffatta da letali forze sovrannaturali causate da un pericoloso occultista noto come Hannya, che ha portato alla sparizione istantanea della popolazione di Tokyo. Alleati con una potente entità spettrale alla ricerca di vendetta e padroneggia un vasto arsenale di abilità per svelare l'oscuro segreto che si cela dietro la sparizione. AFFRONTA L'IGNOTO in Ghostwire: Tokyo.

Come già accennato, Ghostwire: Tokyo è in sviluppo per PC e PS5. Si tratta di un'esclusiva temporale. Purtroppo ieri sera non è stata comunicata la data d'uscita, che si ritiene debba essere nel 2022 (inizialmente il gioco era previsto per il 2021, ma è stato rimandato).