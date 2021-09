Fortnite: in arrivo un crossover con Monopoly?

Chi segue Fortnite Battaglia Reale sa bene quanto Epic Games punti sulle collaborazioni con numerosi brand, dagli eroi Marvel e DC fino ad arrivare a star come Ariana Grande. Oggi invece un leak potrebbe aver svelato in anticipo un nuovo crossover con Monopoly.

Il noto leaker HYPEX ha infatti scovato nei file di gioco dell'ultima versione di Fortnite otto dorsi ispirati ad altrettante pedine classiche del Monopoly, come il cappello a cilindro, lo Scottish Terrier e la macchina da corsa, come potete notare nel tweet di seguito.

Per ora questo è l'unico contenuto relativo al Monopoly trovato all'interno dei file di gioco, ma chissà cosa scopriranno i dataminer nei prossimi giorni. Alla fine non ci stupiremmo più di tanto se in futuro fosse possibile usare la skin di Rich Uncle Pennybags, l'omino panciuto, baffuto ed elegante che fa da mascotte del gioco da tavola sin dal lontano 1936. Ma per saperne di più non ci resta che attendere.

In ogni caso non si tratterebbe della prima collaborazione in assoluto tra il celebre battle royale di Epic Games e Monopoly. Hasbro ha infatti lanciato sul mercato ben due edizioni del suo gioco da tavola a tema Fortnite.

Nel frattempo Venom e Tom Hardy, sono ora disponibili su Fortnite grazie a un nuovo bundle.