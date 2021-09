Steam, Naraka: Bladepoint e Humankind fra i giochi più popolari di agosto 2021

Steam ha pubblicato la lista dei giochi più popolari per il mese di agosto 2021, lista in cui spiccano senz'altro Naraka: Bladepoint e Humankind per la quantità di recensioni positive stilate dagli utenti.

Nella recensione di Naraka: Bladepoint abbiamo avuto modo di sottolineare come il battle royale di 24 Entertainment si sia rivelato frenetico e avvincente, ma al tempo stesso dotato di uno spessore inaspettato.

Nella recensione di Humankind abbiamo invece parlato di come questo titolo si ponga come un convincente avversario per il franchise di Civilization, grazie a un'interfaccia eccellente e a tutta una serie di nuove meccaniche.

"Come negli elenchi dei mesi precedenti, consideriamo tutti i giochi rilasciati nel corso del mese ed elenchiamo i 20 titoli più popolari in base ai ricavi generati durante le prime due settimane dopo il lancio", chiarisce il post di Valve.

"Mettiamo in evidenza anche i 5 giochi Free-to-Play più popolari, classificati in base al numero di giocatori unici acquisiti dopo il lancio."

Ecco dunque la lista dei giochi più popolari su Steam ad agosto 2021, in ordine assolutamente casuale: