Ghost of Tsushima Legends: arrivano due nuove mappe Sopravvivenza

Continua il supporto di Sucker Punch a Ghost of Tsushima Legends, la modalità multiplayer dell'esclusiva PlayStation che da poche settimane è disponibile anche come gioco standalone. Poche ore fa gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'arrivo di due nuove mappe Sopravvivenza, di cui una è già disponibile da poche ore.

Come apprendiamo dal tweet pubblicato da Sucker Punch, da ora i giocatori possono darsi battaglia nella mappa "Twilight and Ashes" situata nel Regno di Iyo. Mentre a partire da venerdì 1 ottobre sarà disponibile un ulteriore mappa Sopravvivenza, "Blood and Steel", ispirata alle ambientazioni dell'Isola di Iki, la location introdotta con la Director's Cut di Ghost of Tsushima.

"Blood and Steel" dovrebbe dunque chiudere il ciclo dei nuovi contenuti gratuiti previsti per Ghost of Tsushima Legends. Lo studio infatti aveva annunciato che ogni settimana dal 10 settembre all'1 ottobre, avrebbe introdotto contenuti inediti tra cui mappe aggiuntive per Rivali e Sopravvivenza e le missioni Prove di Iyo, una complessa nuova versione delle missioni Incursione dell'anno scorso che offre sfide in versione ridotta e una nuova serie di classifiche online.

Ghost of Tsushima è disponibile in esclusiva per PS4 e PS5. La modalità multiplayer Legends è disponibile anche in versione standalone sul PlayStation Store al prezzo di 19,99 €.