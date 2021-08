Naraka: Bladepoint, la recensione del battle royale che arriva dalla Cina

Black Myth: WuKong , ma anche il recente Sword of Legends Online , sono alcuni degli esempi che rielaborano in una chiave tutta loro il concetto dell'eroe marziale della Wuxia.

Combattimento e loot

Anche la strategia ha il suo peso in Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint, come abbiamo avuto modo di raccontarvi durante il provato della forerunner beta, è un battle royale a 60 giocatori duro e puro che non prova come altri suoi "cugini" ad inserire elementi che lo ibridino in maniera importante.

L'impostazione è molto simile a quanto visto in Apex Legends ad esempio. Ogni eroe ha le sua peculiarità estetiche ma anche pratiche. Il gameplay si basa sul sistema di combattimento ma anche sulle abilità degli eroi. Ognuno dei 7 personaggi utilizzabili ha una abilità minore e una ultimate. Queste abilità hanno chiaramente il loro impatto ma così come avviene in Apex Legends piuttosto che nel recente Hunter's: Arena Legends, sono uno strumento nelle mani del giocatore più che un'arma di distruzione di massa in grado di terminare la battaglia in un istante.

Come dicevamo dunque, la scelta del personaggio influenza ciò che potrete fare in termini di abilità peculiari ma non influenza il cuore dell'esperienza ludica, ovvero il combat system. La volontà di 24 Entertainment è stata fin dagli albori quella di proporre un gioco in grado di offrire combattimenti soddisfacenti basati interamente sulle armi bianche. La possibilità di utilizzare armi dalla distanza è poi stata inserita per dare varietà agli scontri e per offrire anche una maggiore componente strategica. La vera chiave però, resta il combattimento ravvicinato.

La chiave del combattimento risiede sui tasti del mouse: quello sinistro per gli attacchi base, quello destro per gli attacchi caricati e la pressione di entrambi per il contrattacco. Il sistema è chiaramente ripreso dalla morra cinese e funziona così: gli attacchi caricati battono gli attacchi base, il contrattacco batte gli attacchi caricati e gli attacchi base battono il contrattacco. A questo si aggiungono le possibilità di eseguire scatti, schivate e salti per evitare gli attacchi nemici e meglio posizionarsi nello scontro. Quello che si aggiunge a questa struttura è una serie di attacchi combo eseguibili con la pressione di diverse sequenze di attacco e anche attacchi contestuali delle armi, alcuni sempre presenti e altri ottenibili da alcuni loot di rarità leggendaria (ovvero quella massima).

Loot e rampino di Naraka: Bladepoint

Il secondo polmone dell'esperienza è dunque il loot. Come ogni battle royale che si rispetti, raccogliere il bottino migliore è chiaramente uno dei principali obiettivi in partita per performare al meglio ed avere un vantaggio sugli avversari. Il bottino si trova ovviamente in giro per la mappa e sarà di diversa rarità con il solito schema che progredisce in crescendo da comune a leggendario. Potrete equipaggiare due armi (anche due armi da vicino o due da distanza, starà a voi decidere), un'armatura, e poi una serie di consumabili che vi faranno recuperare vita, scudo, ma soprattutto restaureranno la forza delle armi. Questa è infatti un'altra peculiarità del gioco.

Così come nella serie Monster Hunter ad esempio, anche in Naraka le armi perderanno il filo (o dovranno essere ricaricate nel caso di quelle a distanza) e bisognerà utilizzare un oggetto per riportare la loro efficacia al massimo. Ovviamente maggiore la rarità più tempo impiegherà il filo ad esaurirsi.

Il loot comprende poi degli oggetti ottenibili che aumentano la vostra forza e la vostra resistenza, ma anche che aggiungono attacchi speciali ad alcune armi (ad esempio un doppio colpo per il cannone). Sebbene questi oggetti si possano trovare in giro per la mappa, il modo migliore per ottenerli è utilizzare il mercato nero. In alcune zone della mappa infatti potrete scambiare le monete raccolte dai bottini o dai cadaveri per oggetti specifici. Questo ovviamente favorisce la complessità e la strategia dell'azione.

Infine è presente un rampino. Naraka: Bladepoint offre la possibilità di approcci verticali, ma non stimola l'abuso degli stessi. Anche il rampino ha infatti gli utilizzi legati a un consumabile e dunque anche in questo caso la parsimonia farà la differenza.