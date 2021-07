Swords of Legends Online, la recensione di questo affascinante MMO cinese

Spade e catene

Swords of Legends Online: il mondo di gioco

Il ritorno di un antico nemico, un prescelto, le catene della prigionia che si spezzano e un'antica spada in grado di ferire gli dei. Ancora una volta il viaggio dell'eroe torna, in maniera differente rispetto a quanto già visto in altre opere, per rinsaldare ancora una volta il concetto che sono le avversità e il modo in cui le si affronta che forgiano l'uomo. Vi avevamo già anticipato come la narrativa di Swords of Legends Online (elemento cardine di un genere che vuole ancorare i giocatori al continuo ritorno sui server di gioco), non fosse rivoluzionaria. Eppure, dopo una settimana di gioco, numerose missioni completate e una strada che punta dritto verso il continuo supporto che gli sviluppatori offriranno con la pubblicazione mensile di attività, nuovi raid e contenuti end-game, riteniamo che quanto proposto sia davvero affascinante e ben congegnato.

A rendere interessante la narrativa di Swords of Legends Online non è tanto il parterre di personaggi e la loro comunque ottima caratterizzazione, quanto tutto ciò che avvolge le vicende dandogli contesto, supportando il racconto e ampliando le sensazioni di stupore e coinvolgimento del giocatore. Il grande pregio di Sword of Legends Online è la capacità di tenere sempre alta l'attenzione del giocatore verso la storia. La creazione di dungeon affascinanti, di luoghi riconoscibili è un modo per concretizzare ciò che in precedenza veniva solo accennato e delegato alla mera immaginazione del giocatore.

Sword of Legends Online: una fase di combattimento

Visto e considerato quanto detto, è giusto soffermarci anche sulla qualità artistica e sul world design del gioco. Da questo punto di vista il gioco offre numerosi spunti interessanti. L'ispirazione alla base di Swords of Legends Online è chiaramente quella della mitologia orientale con grande focus su quella cinese.

Personaggi, eventi, costumi, ambientazioni, rispecchiano tutti quella che è l'iconografia classica di un oriente a metà tra fantasy e fiaba. A caratterizzare maggiormente il tutto è però una continua e neanche poco velata sfumatura dark che il titolo inserisce a fasi alterne. Il flusso della coerenza artistica viene spezzata da queste sessioni, dungeon, o parti di mondo cupe, oscure, che vanno in contrasto con il lucente mondo di gioco che spesso offre sprazzi di natura rigogliosa e sfarzose costruzioni.

Un monito continuo dell'eterna lotta tra luce e oscurità, un ragguaglio costante al giocatore che l'adagiarsi sugli allori non è un elemento contemplato in Swords of Legends Online. Anche l'elemento sonoro, in questo MMO è davvero di rilievo. La campionatura di suoni ambientali e la composizione della colonna sonora sono due punti di spessore di questa esperienza. Anche la presenza del Bardo come classe e dell'utilizzo del Guzheng come arma (uno dei più famosi strumenti a corde della tradizione cinese) offrono un'idea di come la cura verso il sonoro sia stata meticolosa.