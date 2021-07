Nintendo Switch: 10 giochi difficili su eShop per chi ama le sfide

L'essenza del videogioco, almeno inteso nella sua forma più classica, è sempre stata la sfida: ecco perché l'elemento difficoltà è tornato così prepotentemente in primo piano di recente, tra il rilancio di forme arcade attraverso titoli indie e il trend ormai imperante dei roguelike e dei soulslike. Per chi ama le sfide, dunque, proponiamo in questo articolo una selezione di 10 giochi per Nintendo Switch che potrebbero rivelarsi particolarmente stimolanti, disponibili in digitale attraverso l'eShop della console.

Non può che essere un elenco parziale, come tutte le selezioni, perché 10 posizioni sono poche per coprire tutto il florilegio di proposte, generi e titoli che sono emersi in questi anni alla ricerca di soluzioni di gameplay più affini alle origini del videogioco, ma prendete quanto segue intanto come una possibile guida da seguire per approfondire anche giochi simili e tipologie affini.

Ghosts 'n Goblins Resurrection è un ottimo esempio di recupero moderno di un classico rispettoso della sua difficoltà

Cerchiamo dunque di menzionare una serie di giochi che rappresentino sfide impegnative ma anche stimolanti, seguendo il principio più classico del videogioco come una prova costante basata sull'abilità. Chi videogiocava già all'epoca degli 8-bit sa bene a cosa ci riferiamo: il sudato acquisto di una cartuccia per NES conduceva a giorni e giorni di partite, tentativi, allenamento e automiglioramento per arrivare in fondo a giochi che magari si rivelavano molto brevi ma non perdonavano assolutamente nulla. La rigida disciplina a base dell'abilità con il controller è tornata di moda, anche come reazione a un eccessivo ricorso alle sovrastrutture narrative e cinematografiche e ai tutorial invasivi dei titoli moderni, e la cosa fa piacere a molti giocatori.

Se vi sentite particolarmente in linea con questo spirito di avventura e sacrificio, in grado di far scaturire però le maggiori soddisfazioni, date un'occhiata all'elenco riportato qui sotto.