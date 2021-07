Steam Deck: i dev kit arriveranno a breve e consentiranno di fare ottimizzazioni specifiche

Steam Deck è sostanzialmente un PC ma ha comunque degli aspetti specifici che possono essere sfruttati. Per questo motivo Valve sta preparando dei dev kit da spedire ai suoi partner e da utilizzare espressamente per delle ottimizzazioni mirate a far girare i giochi al massimo sulla nuova macchina portatile (definirla una console è un po' riduttivo). A comunicarlo è stata la compagnia stessa su Steamworks, dove ha anche mostrato la foto di uno dei dev kit.

Dev Kit Steam Deck

In una FAQ per sviluppatori, Valve ha anche spiegato come intende superare l'incompatibilità con alcuni noti sistemi anti-cheat:

Il mio gioco utilizza sistemi anti-cheat che non funzionano al momento con Proton. Come faccio con Steam Deck?

Stiamo lavorando con BattlEye e EAC per ottenere il supporto per Proton prima del lancio.

Per chi non sapesse cos'è Proton, ecco una spiegazione molto rapida fornita direttamente da Valve:

Proton è il layer di compatibilità che consente ai giochi di Windows di venire eseguiti su Linux usando una versione modificata di Wine e una serie di implementazioni di API grafiche ad alte prestazioni.

Steam Deck avrà infatti SteamOS 3.0 come sistema operativo, che sarà basato su Arch Linux. Comunque sia, essendo un PC, consentirà di installare anche altri sistemi operativi senza problemi.

Infine, parlando di integrazioni con Steam, Valve ha specificato la presenza di default di alcune funzioni:

Supporta Steam Cloud. Questa funzionalità consente ai giocatori di iniziare una partita sul PC e continuarla senza interruzioni su Steam Deck o viceversa.

Supporta la modalità offline: prova il tuo gioco senza alcuna conettività online, incluso un primo avvio su un nuovo account di Steam.