Netflix e PlayStation potrebbero collaborare per il servizio di gaming in streaming, per un dataminer

Un dataminer di nome Steve Moser ha scoperto degli interessanti dettagli che potrebbero far pensare ad una possibile collaborazione tra PlayStation e Netflix per il servizio di gaming in streaming del colosso del cinema. All'interno dell'app di Netflix, infatti, sarebbero stati trovate delle immagini di due DualSense, di Ghost of Tsushima e il logo di N Games.

Nelle scorse ore vi avevamo parlato della possibilità da parte di Netflix di offrire videogiochi in streaming a partire dal 2022. Era stata trovata, infatti, un'icona della pinna di uno squalo all'interno dell'app per iOS di Netflix, l'icona perfetta per un progetto conosciuto in codice come "shark", ovvero squalo.

Scavando ancora più in profondità tra le linee di codice, Steve Moser ha trovato diversi riferimenti all'universo PlayStation, come l'immagine di due DualSense, quelle di Ghost of Tsushima e il logo "NGame". A questo punto si immagina una possibile collaborazione tra i due colossi, anche alla luce dell'accordo firmato ad aprile tra Netflix Sony per i diritti di film di Uncharted, Spider-Man, ma non solo.

Un accordo che a questo punto potrebbe essere più ampio e articolato del previsto e che potrebbe arrivare al gaming, con un supporto tecnico da parte di PlayStation al servizio di gaming in streaming di Netflix o l'integrazione di PS Now all'interno dell'app di cinema.

Entrambe queste possibilità aprirebbero degli scenari davvero interessanti, i cui risvolti sarebbero tutti da scoprire. Si tratta, comunque, di una notizia non ufficiale, da prendere con le pinze: ci potrebbero essere molte altre ragioni dietro alla presenza di quelle immagini nell'app. Motivi commerciali o altro.