Dice Legacy: data di lancio e gameplay trailer per PC e Nintendo Switch

Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato in queste ore la data di lancio e pubblicato un gameplay trailer di Dice Legacy. L'interessante city builder basato sui dadi arriverà il 9 settembre 2021 su PC e Nintendo Switch.

Il video di gameplay pubblicato in testa alla notizia spiega i primi passi per stabilire un fiorente insediamento sulle rive di questo nuovo mondo sconosciuto, nascosto dalla nebbia. Lo scopo del giocatore sarà quello di prendersi cura della popolazione costruendo catene di approvvigionamento per cibo e bevande, così da mantenerla felice e in salute.

Non bisognerà, però, dimenticare di accumulare scorte che dovranno durare per tutto il rigido inverno, che è solo una delle sfide e dei pericoli che dovrete affrontare nel gioco. Ci saranno anche delle forze ostili cercheranno di rubare i vostri beni e attaccare gli edifici, quindi bisognerà organizzare le difese.

Avete letto il nostro provato di Dice Legacy?

Dice Legacy sarà presente al PAX Online dal 15 al 18 luglio.