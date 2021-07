Stream Deck annunciato da Elgato lo stesso giorno di Steam Deck

Cos'è la sfortuna? Annunciare un apparecchio chiamato Stream Deck poche ore dopo l'annuncio dello Steam Deck di Valve. L'impresa è riuscita alla compagnia Elgato, ovviamente incolpevole dell'accaduto, visto che probabilmente era all'oscuro dei progetti di Valve.

In realtà va detto che Elgato ha da tempo una linea di prodotti chiamata "Stream Deck" sul mercato. Ieri ha annunciato un nuovo modello, lo Stream Deck MK. 2, che naturalmente si è andato a sovrapporre allo Steam Deck nell'immaginario collettivo, facendo partire il solito umorismo da internet.

Stream Deck

In realtà l'accaduto potrebbe avere anche un lato positivo per Elgato, dato che la curiosa coincidenza farà arrivare la sua periferica anche in luoghi virtuali dove solitamente non sarebbe stata nominata (come multiplayer.it), facendole un bel po' di pubblicità extra a costo zero. Certo, il rischio di confusione è altissimo, ma a volte anche la confusione paga.