Conan Chop Chop rinviato ancora

Funcom ha annunciato di aver rinviato ancora una volta l'uscita di Conan Chop Chop, atteso roguelike 2D per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. In realtà era ormai chiaro che il gioco non sarebbe uscito all'inizio del 2021, come comunicato in precedenza, visto che siamo oltre la metà dell'anno, ma almeno ora è stata fatta chiarezza sulla situazione.

Stando al comunicato ufficiale, il gioco è in realtà pronto e ha passato le certificazioni per uscire su console (su PC non ci sono certificazioni). Usando le parole di Funcom, è a "un click di distanza" dalla pubblicazione. O, meglio, era a un click di distanza, dato che gli ultimi test hanno mostrato la possibilità di un certo margine di miglioramento per il gameplay. Così publisher e sviluppatore (Mighty Kingdom) hanno deciso di far slittare di nuovo l'uscita.

L'obiettivo è quindi quello di migliorare ulteriormente il gioco, aggiungendo nuove caratteristiche e rifinendo quelle già implementate. Purtroppo non è stata fornita alcuna nuova data d'uscita. Funcom ha deciso che la comunicherà solo quando ci sarà la certezza matematica di poterla confermare.