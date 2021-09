The Crew: nuovo gioco in arrivo, nome in codice Project Orlando, stando a dei leak

Alcuni dettagli riguardanti Project Orlando, un presunto nuovo gioco di The Crew, la serie racing di Ubisoft, sono apparsi in rete nelle ultime ore grazie a un leak, che in seguito è stato confermato anche da Tom Henderson.

Alcuni screenshot del titolo in questione sono stati condivisi su Imgur nella giornata di ieri. Il redditor RacingGameGuru0300 afferma di aver scoperto tali immagini mentre stava eseguendo del datamining degli update di The Crew 2 e che Project Orlando originariamente era nato come un DLC del secondo capitolo della serie.

A quanto pare il gioco sarà ambientato nelle Hawaii, con uno dei file che fa riferimento a "corse senza respiro crew contro crew, fino a 100 giocatori, con cambi di veicoli nel corso di tre differenti sezioni" delle gare.

L'indiscrezione è stata confermata anche dal prolifico leaker Tom Henderson, che di recente ha suggerito un nuovo Star Wars da Quantic Dream e svelato numerosi dettagli sul gameplay di Skull & Bones. Stando alle sue fonti Ubisoft ha intenzione di eseguire modifiche importanti alla formula di gioco, in quanto non soddisfatta dai risultati ottenuti da The Crew 2. Project Orlando tuttavia sembrerebbe essere ancora in fase pre-alpha, quindi ben lontano dalla pubblicazione.

"Project Orlando da Ubisoft Ivory Tower è stato leakato su Reddit. Non è un DLC di The Crew 2. Attualmente è intitolato semplicemente "The Crew: Orlando" ed è un gioco completamente nuovo con un nuovo engine. Attualmente è in pre-Alpha e non ha una data di uscita programmata", afferma Henderson su Twitter.

Come al solito è bene prendere con le pinze indiscrezioni simili, in attesa di eventuali conferme da parte di Ubisoft.