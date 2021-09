Skull & Bones: nuovi dettagli su gameplay e stato dei lavori da un leaker

Il noto leaker Tom Henderson ha svelato tantissimi nuovi, presunti, dettagli su Skull & Bones, lo sfortunato titolo Ubisoft a tema piratesco che sin dall'annuncio all'E3 2017 è stato rimandato più e più volte e che tutt'ora non ha una finestra di lancio definitiva.

Con una lunga serie di tweet il prolifico leaker ha svelato che il gioco è ancora vivo e vegeto, con lo sviluppo "a buon punto" ma che la data di uscita non è vicina, nonché numerosi dettagli sul gameplay, che vi riportiamo di seguito, ricordandovi comunque di prendere il tutto con le pinze, visto che non c'è nulla di ufficiale.

In Skull & Bones ci sono 5 tipologie di navi (piccole, medie, grandi, ecc.) e sono categorizzate in tre differenti categorie: Cargo, Combattimento ed Esplorazione. Per ottenere nuove navi servono degli schemi di progettazione, acquistabili in vari insediamenti, così come il giusto quantitativo di risorse, come ad esempio legno, metallo e fibre.

Skull & Bones, uno scontro tra due navi

Una nave grande non sempre è meglio di una di dimensioni più contenute, visto che quelle piccole sono più agili e possono addentrarsi in zone inaccessibili dai velieri. Ogni nave di Skull & Bones ha un armamentario di base ma i giocatori sono liberi di aggiungere e potenziare cannoni, baliste, lanciafiamme, mortai. Inoltre saranno disponibili varie tipologie di munizioni oltre a quelle standard, ad esempio delle palle di cannone legate tra di loro con una catena.

Allo stesso modo è possibile potenziare la propria nave in qualsiasi momento, a patto di aver il denaro per farlo. Ci sono numerose opzioni per personalizzare il proprio veliero e sarà possibile, ad esempio, potenziarne la robustezza e incrementare la capacità di carico, nonché apportare delle modifiche estetiche, cambiando il timone o la polena.

Il mondo di Skull & Bones è open world e sembrerebbe essere ambientato nell'Oceano Indiano e più nello specifico nella "Costa di Azania" nel Mozambique. I giocatori inizieranno la loro avventura partendo da zero, costruendo da prima una piccola imbarcazione, poi un nave da pesca. Completando le quest aumenterà la reputazione e sarà possibile collezionare le risorse necessarie per creare la prima vera nave pirata.

I progressi dei giocatori dipenderanno dalla quantità di denaro accumulato tramite incarichi, assalendo altre navi, saccheggiando insediamenti, assaltando fortezze o completando delle consegne.

La prospettiva dei combattimenti marini di Skull & Bones è rimasta la stessa del trailer di gameplay del 2018, con giusto qualche piccola modifica. A terra invece il gioco passa a una visuale in terza persona. Queste fasi non includono combattimenti, parkour o niente di particolarmente speciale, se non parlare con altri NPC.