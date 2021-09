Xbox Live down: problemi al servizio online di Xbox Series X e Xbox One

Xbox Live sembrerebbe avere dei problemi in queste ore, con numerose segnalazioni in rete di utenti che non riescono ad accedere ai servizi online di Xbox Series X | S e Xbox One incluse ovviamente le funzionalità multiplayer.

I problemi legati a Xbox Live sono stati confermati pochi minuti fa anche sul sito ufficiale di Microsoft, dove apprendiamo che al momento gli utenti potrebbero aver problemi ad accedere al proprio profilo Xbox e dunque sfruttare le funzioni di rete dei giochi.

"Potresti avere problemi durante l'accesso al profilo Xbox, potrebbe essere scollegato durante l'accesso o avere altri problemi correlati. Le caratteristiche che richiedono l'accesso come la maggior parte dei giochi, le app e le attività social non saranno disponibili", recita la pagina di supporto di Xbox.

Xbox Live

Ovviamente la speranza è che Microsoft riesca a risolvere in fretta i problemi che attualmente affliggono Xbox Live e che tutti possano tornare a giocare online il prima possibile.