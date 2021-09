Forza Motorsport 7 verrà eliminato dallo Store tra poche ore, ultima possibilità per l'acquisto

Forza Motorsport 7, ricordiamo, scomparirà dal Microsoft Store ufficiale tra poche ore, visto che oggi è ufficialmente l'ultimo giorno di permanenza del gioco di corse per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, dunque se siete interessati avete ormai poco tempo per procedere all'acquisto.

Il sim-cade di Turn 10 ha raggiunto oggi la sua fase di "fine vita", come definito da Microsoft, che procederà alla rimozione del gioco tra poche ore, probabilmente allo scoccare della mezzanotte in USA, ovvero nella nottata italiana o fino alla mattina del 16 settembre.

In ogni caso, il consiglio è di procedere velocemente, se siete interessati ad acquistarlo a questo indirizzo: ovviamente la questione riguarda solo l'edizione digitale di Forza Motorsport 7 e non coinvolge chi ha già acquistato il gioco.

Forza Motorsport 7 rimane un ottimo sim-cade su Xbox e PC

Coloro che possiedono Forza Motorsport 7 potranno continuare a giocarci tranquillamente anche dopo la rimozione dallo store Microsoft.

È opportuno ricordare che il titolo verrà anche rimosso dal catalogo di Xbox Game Pass, dunque tutti gli abbonati che non l'hanno acquistato non potranno più accedervi da domani. Non è la prima volta che capita una situazione del genere: la serie Forza Motorsport in particolare, così come altri titoli di corse, ha già visto alcuni titoli rimossi ufficialmente dal mercato, a causa della scadenza sulle licenze, riguardanti colonna sonora o altri aspetti che coinvolgono acquisto di diritti a tempo determinato.

In ogni caso, Forza Motorsport si trova attualmente anche in forte sconto, acquistabile al prezzo di 9,99 euro in edizione standard, dunque può essere un'ottima occasione per possedere questo ottimo gioco di corse in stile sim-cade, considerando anche che il prossimo capitolo, ovvero il Forza Motorsport next gen specificamente studiato per Xbox Series X|S, è stato presentato ma la sua uscita sembra ancora piuttosto lontana.