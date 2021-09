Star Wars: nuovo gioco da Quantic Dream, il team di Detroit e Heavy Rain?

Quantic Dream, lo studio dietro agli apprezzati Heavy Rain e Detroit: Become Human, potrebbe essere al lavoro su un nuovo titolo legato al franchise di Star Wars. Perlomeno questo è quello che sembrerebbe suggerire Tom Henderson.

Poche ore fa il prolifico leaker, che in tempi recenti ha svelato nuovi dettagli sulla beta di Battlefield 2042 e tantissime informazioni sul gameplay di Skull & Bones, ha pubblicato su Twitter un'immagine che ritrae uno dei personaggi di Detroit: Become Human e due spade laser. Un commento di un follower inoltre svela che il leaker in passato ha dimostrato la sua approvazione per ogni commento che suggeriva un ipotetico gioco di Star Wars realizzato da Quantic Dream.

Ovviamente prendete con le pinze la presunta soffiata di Tom Henderson. In passato si è dimostrato un leaker decisamente prolifico, con alcune previsioni azzeccate, ma si tratta pur sempre di informazioni di cui è impossibile verificare la veridicità al momento.

Detto questo sappiamo che lo studio di David Cage a giugno era in cerca di nuovi sviluppatori per un nuovo progetto ancora non annunciato, descritto come "competitivo", "innovativo" e "as a service", ovvero un gioco sotto forma di servizio.