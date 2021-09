Sea of Thieves: la quarta stagione inizia la prossima settimana

Rare ha annunciato che l'attesa Quarta Stagione di Sea of Thieves avrà inizio la prossima settimana su tutte le piattaforme, per la precisione da giovedì 23 settembre.

L'annuncio è arrivato tramite un teaser trailer pubblicato dal canale YouTube dello studio, che offre alcuni indizi sulle novità in arrivo su Sea of Thieves dalla prossima settimana. Il filmato cita "un regno di ricchezze senza paragoni" e sul finale mostra delle rovine sommerse, il che sembrerebbe suggerire l'introduzione di attività subacquee. Probabilmente maggiori dettagli in merito verranno svelati la prossima settimana, a ridosso dell'inizio della nuova stagione, che come accennato in precedenza inizierà da giovedì 23 settembre.

Con la terza season Rare ha introdotto tantissimi contenuti, inclusi nuovi nemici, eventi e l'espansione Vita di Pirata con Jack Sparrow dei Pirati di Caraibi. Insomma ci sono grandi aspettative per la Quarta Stagione, che con ogni probabilità introdurrà un nuovo Pass per Saccheggi, con contenuti esclusivi come costumi, da sbloccare completando determinate sfide.

D'altronde gli sviluppatori hanno promesso che approfitteranno dell'ottimo momentum che sta vivendo Sea of Thieves, che a giugno è arrivato a quota 4,8 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, realizzando nuovi contenuti che sappiano soddisfare l'appetito della community.