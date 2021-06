Sea of Thieves: Terza Stagione in partenza con trailer e una marea di contenuti

Sea of Thieves continua a crescere ed espandersi, con la Terza Stagione in partenza che rappresenta forse l'espansione maggiore vista finora per il gioco piratesco di Rare, a partire da A Pirate's Life, ovvero la collaborazione con Pirati dei Caraibi.

Vediamo dunque il trailer di presentazione che illustra i vari contenuti in arrivo per la Season 3 di Sea of Thieves, che tutto sommato sembra quasi una sorta di seguito vista la quantità di cose aggiunte al mondo di gioco. La più interessante, per il momento, è sicuramente A Pirate's Life, di cui abbiamo parlato più a fondo nell'anteprima dedicata all'aggiornamento con Jack Sparrow e compagni.

Sea of Thieves si espande ancora con la Terza Stagione

Come abbiamo riportato, A Pirate's Life è composto da cinque nuove Storie Assurde (Tall Tales) che ci vedono esplorare nuove ambientazioni, risolvere enigmi e portare avanti combattimenti con minacce inedite, il tutto ispirato a Pirati dei Caraibi attraverso un'inedita collaborazione:

Sea of Thieves: A Pirate's Life offre una serie di cinque nuove Storie assurde che ti vedranno avventurarti con il leggendario Capitan Jack Sparrow in luoghi tratti da entrambi i mondi... oltre ad alcuni viaggi in nuove e sorprendenti ambientazioni! Vivi queste emozionanti storie piene di enigmi, battaglie, colpi di scena e sorprese, da solo o con la tua ciurma, e fai la tua parte nel determinare il destino della vita dei pirati.

La "fauna" di Sea of Thieves, inoltre, si arricchisce in maniera sostanziale con l'arrivo di nuovi nemici, come le inquietanti Sierene e altre creature di mare:

Scheletri e squali non sono più la tua unica preoccupazione! Nuovissimi pericoli emergono dai mari di Sea of Thieves, pronti a seminare scompiglio tra i pirati impreparati. Sirene sciamano dagli abissi brandendo temibili tridenti, imponenti lombrichi oceanici cercano di andare all'arrembaggio della tua nave e velocissimi fantasmi ti punteranno contro le loro spade spettrali. La vita in mare non sarà più la stessa...

Nuove ricompense stagionali possono essere sbloccate ottenendo fama tra le onde dei mari, raggiungendo vari oggetti cosmetici, oro, dobloni e monete antiche. La terza stagione offre anche una rinnovata selezione di prove e imprese da affrontare, con un'attenzione particolare alle Storie assurde, sia vecchie che nuove; completandole, si possono accelerare i progressi verso ricompense stagionali sempre più invidiabili.

Altre novità riguardano inoltre l'Emporio dei Pirati, rifornito mensilmente con nuovi oggetti, e nuovi eventi a tempo organizzati di volta in volta da Rare, consultabili attraverso l'hub apposita dedicata agli eventi speciali.

Menzione particolare per i Pass per Saccheggi, che nella terza stagione include diversi elementi come costumi, un banjo, una selezione completa di armi di Pegaso, nuova polena, vene e altri elementi estetici per la nave oltre a ricompense aggiuntive da sbloccare attraverso le avventure.