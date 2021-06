LEGO Builder's Journey: la recensione della versione PC con ray tracing e DLSS

Dopo la sua pubblicazione su dispositivi mobile Apple avvenuta nel 2019, LEGO Builder's Journey arriva oggi anche su Nintendo Switch e PC, con qualche livello aggiuntivo. La versione PC, inoltre, propone in esclusiva il supporto al ray tracing e alla tecnologia DLSS di Nvidia, che permette di avvantaggiarsi di prestazioni superiori e vivere il gioco in modo nuovo. Oggetto di questa nostra recensione di LEGO Builder's Journey è proprio la versione computer, distribuita su Steam ed Epic Games Store.

Si costruisce

LEGO Builder's Journey è il viaggio di un bambino e di suo padre

Prima di lanciarci nei dettagli tecnici, mettiamo in pari anche chi un paio di anni fa si è perso LEGO Builder's Journey. L'opera di Light Brick è prima di tutto un puzzle game all'acqua di rose. L'avventura ci porta all'interno di una serie di livelli, piccoli diorami costruiti, ovviamente, con i mattoncini LEGO. Il nostro compito è quello di guidare un personaggio - precisamente un bambino - fino al punto di uscita.

Come fare? Prima di tutto, posizionando pezzi LEGO. Ogni livello propone un quantità limitata di connessioni, a partire delle quali sarà possibile attaccare i mattoncini che il gioco di mette a disposizione. Non pensate quindi di poter creare dal nulla interi ambienti o di dar libero sfogo alla fantasia. LEGO Builder's Journey è pensato per sessioni di gioco rapide (non per nulla, nasce su mobile), nelle quali non c'è spazio per fare troppi errori o arrabattarsi sulle possibili soluzioni. L'unica cosa da fare è creare un percorso sopra il quale il nostro personaggio possa (in modo semi automatico) saltellare.

LEGO Builder's Journey

Questa nuova versione aggiunge nuovi contenuti, precisamente alcuni livelli aggiuntivi, ma a conti fatti aspettatevi lo stesso tipo di esperienza già vista su iPhone e iPad (qui la recensione). LEGO Builder's Journey è un'avventura silenziosa che racconta una storia molto semplice, legata a un padre e a un figlio che trovano un modo per stare assieme anche grazie al coraggio e alla creatività. Niente di memorabile, sia chiaro, ma sufficiente per dare un senso alle circa due ore di gioco necessarie per arrivare ai titoli di coda.