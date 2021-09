Call of Duty: Vanguard, estesa la durata della beta, ecco quando terminerà

La durata della beta di Call of Duty: Vanguard, che si sarebbe dovuta concludere lunedì 20 settembre, è stata estesa di due giorni.

L'annuncio è arrivato direttamente da Activision tramite il profilo Twitter ufficiale della serie, dove apprendiamo che la beta di Call of Duty: Vanguard è stata estesa di 48 ore e dunque si concluderà alle 19:00 di mercoledì 22 settembre.

Questo darà modo a un numero maggiore di giocatori di provare in anteprima il multiplayer del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games o per quelli che già ci stanno giocando di prolungare il divertimento e magari arrivare al livello 20 per sbloccare un progetto arma esclusivo. Tra l'altro dalle 19:00 di oggi la beta di Call of Duty: Vanguard è accessibile da tutti i giocatori di qualsiasi piattaforma, anche per quelli che non hanno prenotato il gioco.

Durante la open beta di Vanguard i giocatori potranno sperimentare l'intenso e adrenalinico Multiplayer di Vanguard, tra cui nuove armi, aggiornamenti sul campo e Killstreak che possono essere sbloccati guadagnando XP. Al di fuori di Champion Hill - un torneo veloce e frenetico: in Solo, Coppia e Terzetti - Vanguard introdurrà un'altra nuova modalità di gioco: Patrol. Basata su Hardpoint, questa modalità focalizzata su obiettivi presenta una zona di punteggio in movimento quasi costante Queste modalità sono in aggiunta alle offerte classiche già presenti in Call of Duty. Modalità come Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination e Search & Destroy sono solo alcune di quelle che ritornano con Vanguard e giocabili nella Beta.

Se vi serve qualche dritta per avere la meglio sugli avversari, date uno sguardo alla nostra guida alla beta di Call of Duty: Vanguard.