Call of Duty: Vanguard, beta da oggi disponibile per tutti anche senza preorder

A partire da oggi la beta di Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su tutte le piattaforme e per tutti i giocatori, anche per coloro che non hanno effettuato il preorder del gioco. Nello specifico la beta diventerà aperta senza limiti d'accesso dalle 19:00 di oggi, sabato 18 settembre.

Si tratta di un'ottima occasione per provare il multiplayer del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games e Activision prima del debutto nei negozi. Nella beta di Call of Duty: Vanguard potrete buttarvi nella mischia delle modalità classiche Deathmatch a squadre, Dominio, Uccisione confermata e Cerca e Distruggi.A queste si aggiunge Pattuglia, una nuova modalità basata su Hardpoint ad obiettivi. Queste si svolgeranno sulle mappe Hotel Royal, Red Star, Gavutu e Eagle's Nest. Potrete provare anche la modalità Collina dei Campioni, un torneo veloce e frenetico in Solo, Coppia e Terzetti sulle mappe Airstrip, Trainyard, Market e Courtyard.

Inoltre si tratta di un'ottima occasione per testare con mano la funzione Ritmo Battaglia, che permette ai giocatori di scegliere l'intensità delle partite in base al numero di giocatori (da 12 fino a 48). Per i dettagli sui contenuti, ricompense e altro ancora vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato alla beta di Vanguard.

La beta di Call of Duty: Vanguard è disponibile già da qualche giorno per tutti i giocatori PS5 e PS4 e quelli che hanno fatto il preorder del gioco per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Come accennato questo prerequisito non sarà più necessario a partire dalle 19:00 di oggi, sabato 18 settembre, fino al termine della beta, prevista per le 19:00 di lunedì 20 settembre. Se siete interessati a partecipare, sappiate che il client è già disponibile negli store digitali di riferimento di ogni piattaforma.