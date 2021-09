Halo: The Master Chief Collection, nessun nuovo update stagionale dopo il lancio di Halo Infinite

343 Industries ha intenzione di supportare pienamente Halo Infinite dopo il lancio dei negozi e di conseguenza ha deciso di mettere un freno agli update stagionali di Halo: The Master Chief Collection.

Gli sviluppatori nel tempo hanno introdotto nuovi contenuti nei vari capitoli della raccolta, come mappe, skin e modalità di gioco tramite aggiornamenti che uscivano all'incirca ogni tre mesi. Tuttavia con l'arrivo di Halo Infinite, 343 Industries preferisce non dividere le risorse del team ma piuttosto di concentrarsi sulla modalità multplayer del nuovo capitolo. Di conseguenza la Master Chief Collection continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti durante il prossimo anno, ma non più a cadenza stagionale e regolare.

"A partire dal prossimo anno, puntiamo di allontanarci dal nostro attuale modello stagionale e concentrarci piuttosto su update più piccoli per la Master Chief Collection che arriveranno quando saranno pronti e sulla base dello stato dello sviluppo e in accordo con la tabella di marcia. Questi update continueranno ad essere gratuiti e includeranno feature e contenti non rilasciati quest'anno, così come ci impegneremo per continuare a migliorare la stabilità e apportare fix laddove possibile", spiega 343 Industries con un post sul blog Halo Waypoint.

Halo: The Master Chief Collection, uno Spartan con fucile da cecchino

Nei piani del team di sviluppo ci sono ulteriori contenuti per Halo: The Master Chief Collection, ma che questi non arriveranno più sottoforma di massicci update stagionali. In futuro inoltre il team svelerà maggiori dettagli sul destino dei punti e sfide stagionali.

Tuttavia ci sono anche buone notizie, infatti 343 Industries ha confermato che nel prossimo futuro sarà disponibile supporto alle mod per Halo 2 e Halo 3, seppur senza indicare una finestra di lancio.

Halo Infinite sarà invece disponibile a partire dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con il debutto su Xbox Game Pass già dal day-one. La modalità coop e la Forgia invece saranno disponibili nel corso del prossimo anno. E proprio riguardo a quest'ultima, di recente 1047 Games ha scherzosamente affermato che Splitgate avrà la sua modalità Forgia prima ancora di quella di Halo Infinite.