PS5 e PS4: classifica dei giochi più venduti su PS Store ad agosto 2021

Sony PlayStation ha svelato le classifiche dei giochi più venduti su PS4 e PS5 tramite il PS Store, sia per il territorio USA/Canada che per l'Europa. Per quanto riguarda il vecchio continente, a spuntarla è Ghost of Tsushima Director' Cut, che arriva "solo" secondo negli Stati Uniti.

Vediamo prima di tutto la classifica EU dei giochi PS5 venduti tramite PS Store:



Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT Hades Assassin's Creed Valhalla Aliens: Fireteam Elite F1 2021 FIFA 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales DOOM Eternal Metro Exodus It Takes Two Tom Clancy's Rainbow Six | Siege Call of Duty: Black Ops Cold War Madden NFL 22 Ratchet & Clank: Rift Apart Tribes of Midgard The Elder Scrolls Online Mortal Kombat 11 Demon's Souls Watch Dogs: Legion Marvel's Avengers

Ecco invece la classifica EU dei giochi PS4 venduti su PS Store:



Grand Theft Auto V Minecraft Fall Guys: Ultimate Knockout Far Cry 5 The Crew 2 CarX Drift Racing Online Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt Need for Speed Heat eFootball PES 2021 SEASON UPDATE The Forest Friday the 13th: The Game FIFA 21 Call of Duty: Modern Warfare Jump Force The Last of Us Part II Dishonored 2 Gang Beasts Assassin's Creed Valhalla ARK: Survival Evolved

Ghost of Tsushima Director's Cut

Vediamo invece la classifica EU dei giochi PS VR venduti su PS Store:



Beat Saber Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality Creed: Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners Superhot VR GORN The Elder Scrolls V: Skyrim VR Swordsman VR Cave Digger

Chiudiamo con i giochi free to play più scaricati, sia su PS4 che su PS5, in EU:



Splitgate Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone Genshin Impact Apex Legends Destiny 2 Brawlhalla Rec Room Rogue Company

Vi segnaliamo infine che abbiamo provato a un mese dal lancio ufficiale Splitgate.