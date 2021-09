Shin Megami Tensei 5: trailer presenta Mitra, uno dei mostri del gioco Switch

Shin Megami Tensei 5 ci presenta una delle creature che saranno disponibili all'interno del gioco Mitra. Il trailer è dedicato a questo demone, precisamente il numero 100. Ricordiamo che Shin Megami Tensei 5 sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 12 novembre 2021.

Mitra, come possiamo vedere nel trailer di Shin Megami Tensei 5, avrà dalla propria vari attacchi elementali che le permetteranno di dominare gli avversari in battaglia. Ricordiamo che in questo gioco sarà possibile rendere i demoni nostri alleati e sfruttarli per ottenere capacità di combattimento aggiuntive.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Shin Megami Tensei V è stato sicuramente uno dei suoi momenti più alti dell'ultimo Nintendo Direct: siamo davvero felici di averlo visto finalmente in azione, e non vediamo l'ora di metterci le mani sopra il prossimo novembre. Atlus sembrerebbe aver lavorato a un altro grandissimo JRPG che i fan del genere, e soprattutto quelli che hanno apprezzato Persona, dovrebbero davvero tenere d'occhio."