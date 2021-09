Call of Duty: Vanguard beta, guida e consigli per avere la meglio sugli avversari

Il secondo weekend della beta si svolgerà a partire dalle 19:00 di oggi, giovedì 16 settembre. Potranno partecipare tutti i giocatori PS5 e PS4, mentre su PC, Xbox One, Xbox Series X | S l'accesso è limitato a coloro che hanno preordinato il gioco. Dalle 19:00 di sabato 18 settembre fino a lunedì 20 settembre invece la beta di Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su tutte le piattaforme e aperta a tutti i giocatori.

In questa guida dedicata alla beta di Call of Duty: Vanguard vi offriremo alcuni consigli e dritte per avere la meglio sugli avversari nel nuovo sparatutto multiplayer di Sledgehammer Games e Activision.

Le impostazioni da tenere sott'occhio

Call of Duty: Vanguard - Hotel Royal, una delle mappe disponibili nella beta

Per quanto non vediate l'ora di provare l'azione frenetica del multiplayer di Call of Duty: Vanguard, spendere alcuni minuti nei menu delle impostazioni prima di gettarvi nella mischia non è assolutamente una cattiva idea. Sia che si tratti di modificare alcune opzioni del controller e dei comandi o degli elementi dell'interfaccia, lo sparatutto di Sledgehammer Games mette a disposizione numerose impostazioni con cui smanettare per ottenere la configurazione ideale per le vostre esigenze.

Ad esempio, per chi gioca su console consigliamo di provare a ridurre il valore della zona morta dei grilletti del controller, in un range tra 0 e 5. In questo modo la vostra arma farà fuoco immediatamente alla minima pressione del tasto dedicato. Vi consigliamo inoltre di disattivare il Motion Blur e la profondità di campo, poiché potrebbero risultare controproducenti sul campo di battaglia, rendendo più difficile individuare e prendere di mira gli avversari.

Anche il bilanciamento del mix audio può fare la differenza. Con le opzioni di default della beta di Call of Duty: Vanguard potreste avere difficoltà nel sentire i passi degli avversari in mezzo alle esclamazioni del Capitano Butcher, esplosioni e musiche di sottofondo. Per questo motivo vi consigliamo di abbassare il volume dei dialoghi a 50, così come tutte le altre opzioni "superflue", ad eccezione ovviamente degli effetti sonori che è bene tenere al massimo.

Infine, per quanto le peculiarità del DualSense rendano l'esperienza del campo di battaglia ancor più immersiva che in passato, se giocate su PS5 potrebbe essere una buona idea quella di disattivare gli effetti dei grilletti adattivi, in modo tale da annullare qualsiasi vibrazione o effetto di resistenza di L2 e R2, che potrebbero risultare delle distrazioni fatali nelle situazioni concitate.