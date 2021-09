Offerte Amazon: Samsung SSD 980 PRO 1 TB 7.000 MB/s compatibile con PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di ottenere un Samsung SSD 980 PRO 1 TB compatibile con PS5 con uno sconto di 43€. L'SSD raggiunge 7.000 MB/s di velocità di lettura sequenziale, superando il requisito minimo di PlayStation 5.

Offerta Amazon Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2, Nero € 196,09 € 153,05 Vedi

Offerta

L'SSD Samsung MZ-V8P1T0B 980 PRO propone 1 TB di spazio di archiviazione che raggiunge una velocità di lettura sequenziale pari a 7.000 MB/s, ovvero più di quanto richiesto da PlayStation 5. Questo SSD misura 8 x 2.2 x 0.2 cm. Propone un'interfaccia NVMe (Pcle Gen 4.0 x 4) con un fattore di forma M.2. Il 980 PRO presenta un rivestimento in nichel per gestire al meglio il livello di calore del controller e un dissipatore di calore per un controllo termico efficace del chip NAND. Per ridurre al minimo le fluttuazioni di performance nel lungo periodo, la tecnologia Dynamic Thermal Guard mantiene la temperatura a livelli ottimali.

SSD Samsung MZ-V8P1T0B 980 PRO 1 TB

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.