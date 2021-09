DokeV: nuovi dettagli su Dokebi, mondo di gioco ed esplorazione

Durante un'intervista con i colleghi di IGN, il lead producer Sangyoung Kim di Pearl Abyss ha svelato nuovi interessanti dettagli sul mondo di gioco, l'esplorazione e i Dokebi di DokeV.

I Dokebi sono i mostriciattoli che il nostro avatar potrà impiegare in battaglia. Si tratta di spiriti, ispirati ai Dokkaebi del folklore coreano, nati dai sogni e i desideri delle persone, il che ha permesso al team di sviluppo di sbizzarrirsi con i loro design e abilità.

"I Dokebi nascono dai sogni delle persone. Ad esempio, qualcuno aspira a diventare un pugile ma è incapace di perseguire questo obiettivo per via dei genitori o per altri motivi. L'impossibilità di poter conseguire questo desiderio si manifesta come un sogno, creando un Dokebi pugile.", spiega Kim nell'intervista con IGN. "Procedendo nel gioco, i giocatori riceveranno numerosi indizi riguardo ai Dokebi ed eventualmente ci farà amicizia dopo aver soddisfatto requisiti speciali usando le informazioni raccolte sul loro conto."

DokeV, i Dokebi daranno una mano in battaglia

Inoltre Kim ha confermato che le abilità dei Dokebi non saranno utili solo in battaglia, ma in qualche modo anche nelle attività secondarie del gioco, senza però svelare maggiori dettagli in merito. Il lead producer di DokeV ha parlato anche del mondo di gioco e di come quanto visto nei trailer finora è solo una piccola porzione dell'immensa isola che farà da sfondo alle vicende di Dokebi.

"Inclusa White Whale Town, ci sono due città nel trailer della Gamescom. Non sono sicuro di essere in grado di descrivere la magnitudine della città, ma potete immaginarla così: le parti delle città che avete visto nel trailer sono solo il 10% delle dimensioni dell'isola. La mappa è larga abbastanza che potrete divertirvi anche solo semplicemente girovagando ed esplorando l'open world."

Kim spiega che oltre agli skatebord, pattini a razzo, moto ad acqua, biciclette a mini-auto viste nell'ultimo trailer, in DokeV ci saranno numerosi altri mezzi di trasporto che permetteranno di esplorare liberamente il mondo di gioco, di cui tuttavia non ha svelato ulteriori dettagli. Il lead producer di Pearl Abyss tuttavia ha svelato che nel gioco ci sarà il ciclo giorno/notte, stagioni e meteo dinamico. Nella stessa intervista inoltre spiega che nonostante DokeV non sia più un MMO avrà comunque la coop e il multiplayer PvP.