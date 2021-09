Bayonetta 3 su Nintendo Switch, gameplay trailer e uscita nel 2022: finalmente!

Bayonetta 3 non è più avvolto dal mistero: l'atteso action game sviluppato da PlatinumGames è stato presentato ieri notte, al termine del Nintendo Direct, con uno spettacolare trailer del gameplay e un periodo di uscita fissato al 2022.

La cosa ha messo di buon umore persino Hideki Kamiya, tanto che ha smesso di bannare i tweet non giapponesi: è chiaro che lui e i suoi collaboratori non ce la facevano più a dire semplicemente che lo sviluppo di Bayonetta procede bene e morivano dalla voglia di mostrare il gioco in azione.

Bayonetta 3, la protagonista in una scena del trailer

Ebbene, il reveal è stato senza dubbio all'altezza delle aspettative: il trailer del gameplay di Bayonetta 3 svelato al Nintendo Direct ha messo d'accordo tutti, miscelando meccaniche già viste e alcune interessanti novità, in particolare una rinnovata enfasi sulle evocazioni e dunque i combattimenti fra enormi mostri.

Come scritto nella nostra analisi del trailer, la stessa Bayonetta vanta un design differente per quanto riguarda acconciatura e abiti, cosa che potrebbe dipendere dagli eventi narrati nel secondo capitolo, ma è equipaggiata con un set di pistole del tutto simile a quello che abbiamo già visto in azione appunto in Bayonetta 2 (qui la nostra recensione).

Tante ancora le incognite di questo sequel, legate proprio all'uso dei vari demoni durante i boss fight e al fatto di non aver ancora mostrato armi differenti né rivelato la natura del personaggio misterioso che si vede negli ultimi istanti del video, che potrebbe essere giocabile e constribuire così ad aumentare la varietà dell'esperienza.

Visivamente, invece, c'è poco da dire: sebbene nella presentazione si noti qualche incertezza del frame rate, sembra che PlatinumGames sia riuscita a confezionare anche stavolta un titolo in grado di puntare convintamente ai 60 fps, pur scendendo a patti con scenari che non sempre colpiscono per la loro ricchezza.

Bayonetta 3, due enormi demoni si affrontano sul campo di battaglia

Si tratta ad ogni modo di dettagli che passano in secondo piano rispetto al fatto che Bayonetta 3 esiste davvero e non manca ormai molto al suo debutto su Nintendo Switch, che segnerà la fine di un percorso lungo e senz'altro travagliato dal punto di vista promozionale.

Dopo il teaser di Bayonetta 3 ai Game Awards 2017, infatti, lo sviluppo del gioco è stato portato avanti nel silenzio più assoluto e dopo tante occasioni mancate per mostrarlo in azione avevamo praticamente perso le speranze.

Bayonetta 3, il personaggio misterioso che si vede alla fine del trailer

A questo punto non possiamo che pensare che l'annuncio di questo sequel sia stato fatto un po' troppo presto, quando il progetto stava ancora muovendo i primi passi, al fine di rassicurare i tanti fan della serie che però poi hanno dovuto pazientare davvero tanto per poter avere un assaggio della nuova avventura della loro strega guerriera preferita.

Per fortuna, alla fine l'assaggio è arrivato e ha il sapore piacevolissimo dell'entusiasmo che si rinnova. Starà adesso a Nintendo continuare ad alimentare questo fuoco e accompagnarci nella maniera migliore possibile durante i mesi che ancora ci separano dall'uscita del gioco, senza piombare nuovamente nel silenzio.

Voi che ne pensate? Vi è piaciuto il trailer di Bayonetta 3? Il titolo di PlatinumGames sarà in grado di soddisfare le aspettative degli appassionati della serie? Parliamone.