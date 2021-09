Bayonetta 3, dettagli e analisi del trailer

Oggi, però, il terzo capitolo di questa amata serie di spettacolari action è finalmente ricomparso, con un bel trailer che ha (grazie al cielo) dimostrato come a Platinum non abbiano perso né il piglio per la spettacolarità, né la tendenza a sperimentare. Ovviamente lo abbiamo visto e rivisto varie volte, per cercare di spulciare più informazioni possibili dalle sue scene di gameplay. Ecco quindi la nostra immancabile analisi, con tanto di previsioni future a corredo.

Sinceramente? Avevamo quasi perso le speranze. Annunciato anni fa, solo per poi sparire completamente dai riflettori, Bayonetta 3 era diventato quasi un vaporware, inizialmente trascinato via dal silenzio di PlatinumGames solo per venir poi sballottato qua e là da una serie di preoccupanti voci sui problemi manageriali del noto team giapponese (si era parlato addirittura di una possibile tabula rasa del progetto a metà produzione).

Una nuova Bayonetta

Bayonetta 3: la nuova Bayonetta ha sempre stile da vendere

Partiamo dalla cosa più evidente: il restyle completo della protagonista. In questo terzo capitolo Bayonetta sfoggia un pettinatura completamente diversa dai due titoli precedenti. Le sue grosse trecce infatti ricordano alla lontana la pettinatura della piccola Cereza, e potrebbero esser motivate dalla narrativa della campagna. È persino possibile (e vari dettagli paiono confermarlo) che la Bayonetta usata in questo capitolo non sia quella a cui ci siamo abituati... ma non vogliamo entrare nel territorio dei possibili spoiler. Passando oltre, è il caso di inserire nel discorso anche i nuovi nemici, perché questa volta non sembra si tratti né di entità demoniache né di creature angeliche, bensì di grosse mostruosità composte da una non meglio definita massa di energia verdastra. Questa melma verde può prendere varie forme, e quando distrutta si trasforma in frammenti che quasi sicuramente rappresenteranno la valuta di gioco. Ovvio dunque che la progressione richiederà ancora una volta l'acquisto di mosse e manovre varie, seppur non siano comparsi negozi nella presentazione.

Bayonetta 3: le nuove evocazioni sono a dir poco spettacolari

La cosa davvero interessante, ad ogni modo, è il sistema di combattimento, e se da una parte è stato piacevole vedere molte manovre note, le novità in campo sembrano davvero parecchie. Bayonetta, infatti, combatte sempre con lo stile e la velocità tipici dei due titoli precedenti, ed è in grado ancora di rallentare il tempo con il Witch Time eseguendo una schivata all'ultimo momento; in più le armi "base" utilizzate sono praticamente le "Love is Blue" del secondo capitolo, anche se la frase "Colour my world" sulla canna indica che potrebbe non trattarsi delle pistole originali.

Peccato non siano state mostrate altre armi, tuttavia abbiamo la certezza quasi assoluta che anche in questo capitolo si potranno utilizzare vari set. Se non altro, nel trailer si sono viste un paio di nuove manovre, e in particolare è stata svelata la capacità di evocare demoni in forma completa e di controllarli in battaglia, cosa che potrebbe rivoluzionare l'intera esperienza.