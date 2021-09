Bayonetta, il cosplay di @dracula1101 è capace di stregare

Vediamo questo cosplay di Bayonetta realizzato dalla cosplayer @dracula1101, capace letteralmente di stregare chi lo guarda, tanto è accurato e ben fatto. Si tratta davvero di un'ottimo lavoro, sia per il costume, sia per l'interpretazione del personaggio, che ricorda quello originale di PlatinumGames in tutto e per tutto, come potrete vedere nel filmato.

Il cosplay di @dracula1101 è anche un ottimo modo per festeggiare il primo trailer di gameplay di Bayonetta 3, che dopo anni di latitanza è stato finalmente mostrato al Nintendo Direct di ieri sera, per la gioia di tutti quelli che lo stanno aspettando. La data d'uscita è stata fissata al 2022, quindi non manca nemmeno moltissimo per giocarci.

Se volete vedere altri cosplay, provate: Aphrodite di shino-zaki è da dea della bellezza, Bunny Bulma di feministchronicles è aggressivo e potente, Tifa di grusha con vestito blu è identico al gioco, Yennefer firmato Kalinka Fox è avvolto dal mistero, Himiko Toga di lit.mira è pronto per il rientro a scuola, Misty da Supersailorvirgo ci fa tornare in spiaggia, Jessie di ryuulavitz ci fa tifare per il Team Rocket, Lisa di ruichiru è bellissimo, Honey Bee Tifa di likeassassins è provocante, Misa Amane da win_winry trafigge con lo sguardo, olyne di alco.loli da Stone Ocean, La Signora di xenon_ne è intrigante e Nico Robin di hana.bunny_bunny è incredibile.