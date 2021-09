Perfect Dark: Crystal Dinamics svilupperà il gioco insieme a The Initiative

The Initiative ha annunciato tramite Twitter una grossa svolta per lo sviluppo di Perfect Dark: il gioco sarà sviluppato in collaborazione con Crystal Dinamics, lo studio degli ultimi Tomb Raider e di Marvel's Avengers, tra gli altri (ha un portfolio davvero vasto).

The Initiative: "Un aggiornamento su Perfect Dark! Stiamo collaborando con Crystal Dinamics, lo studio di classe mondiale dietro giochi narrativi con forte focus sui personaggi quali Tomb Raider, per portare questo thriller di spionaggio in prima persona a e una nuova generazione."

Difficile dire il livello di coinvolgimento nel progetto del nuovo studio, che ricordiamo essere parte di Square Enix. Immaginiamo comunque che sarà profondo, visto che nell'immagine che accompagna l'annuncio, e che potete vedere nel tweet qui sopra, il logo appare subito accanto a quello di The Initiative.

Da notare che Darrell Gallagherm, il capo di The Initiative, precedentemente era il capo di Crystal Dynamics.

Sicuramente si tratta di un'ottima notizia per Perfect Dark, dato che Crystal Dinamics è uno studio concretissimo, che potrà sicuramente dare una svolta al progetto, velocizzandone oltretutto i tempi.