Concept artwork di Halo Infinite

343 Industries ha pubblicato quasi 70 artwork di Halo Infinite (67, per la precisione) per non rimandare il lancio della nuova tech preview del lato multiplayer del gioco. Come sono correlate le due cose? A quanto pare le immagini erano state incluse involontariamente nei file di gioco. Invece di rinviare la tech preview per rimuoverle, gli sviluppatori hanno deciso di regalarle al pubblico. Vediamole raccolte in una pratica galleria:

Come spiegato da Joseph Staten di 343 Industries, gli artwork non danno anticipazioni sulla campagna single player, che sarà giocabile a partire dall'8 dicembre 2021, ma rappresentano alcune idee del gioco emerse durante la pre-produzione. Le immagini sarebbero comunque state regalate al pubblico, come parte della campagna promozionale di lancio del gioco, quindi di fatto sono stati solo anticipati i tempi.

Ma come sono finite nella tech preview di Halo Infinite? Semplicemente perché per diverso tempo sono state usate come schermate di caricamento nelle build interne del gioco ed evidentemente qualcuno si è scordato di rimuoverle dalla tech preview.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e Xbox One.