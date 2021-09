MachineGames sta lavorando a un altro gioco, oltre a Indiana Jones

Stando a un cambio di profilo su LinkedIN, MachineGames starebbe lavorando almeno a un secondo progetto, oltre a Indiana Jones. Il che non stupisce poi troppo, visto che parliamo di uno studio di grosse dimensioni.

La novità arriva dallo sviluppatore Teemu Kivikangas di MachineGames, che ha scritto di essere il lead designer di un progetto non annunciato. Purtroppo i dettagli si fermano qui, quindi è impossibile dire a cosa si riferisca. Che sia il gioco multiplayer di cui si è parlato qualche tempo fa?

MachineGames è famoso per essere lo studio dei Wolfenstein. Suoi Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The New Colossus e Wolfenstein: Youngblood. Recentemente hanno annunciato la svolta Indiana Jones, titolo di cui non si sa ancora nulla, a parte che probabilmente sarà esclusivo per PC e Xbox.

L'unica certezza è che attualmente MachineGames è in fervente attività. La speranza è di poter vedere presto a cosa stia lavorando effettivamente... ma forse è meglio non mettergli fretta.