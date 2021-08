Machinegames, lo studio dei Wolfenstein, sta lavorando a un titolo multiplayer AAA

Stando a un annuncio lavorativo, Machinegames, lo studio dei Wolfenstein, sta sviluppando un titolo multiplayer AAA, oltre che Indiana Jones e, probabilmente, il nuovo Quake (che dovrebbe essere annunciato alla QuakeCon 2021, se gli indizi emersi nei giorni scorsi si riveleranno fondati).

La posizione lavorativa aperta cerca un programmatore di intelligenze artificiali di livello intermedio o senior, che aiuti lo studio a sviluppare il suo prossimo AAA. Da notare che gli altri annunci lavorati di Machinegames parlando di "titoli" non di "titolo", confermando che ci sono più progetti in lavorazione.

Una delle abilità richieste ai candidati è quella di saper realizzare dei bot per il multiplayer che rimpiazzino gli esseri umani. Che sia la modalità multiplayer di Quake? Potrebbe, ma questo significherebbe che lo sviluppo è ancora in alto mare. Inoltre un'altra abilità richiede di saper progettare i compagni del giocatore. Quake, a meno che non sia stato pesantemente modificato a livello concettuale, non offriva compagni.

Naturalmente è giusto specificare che le nostre sono soltanto speculazioni. Lo sviluppo del gioco è certo, altrimenti non assumerebbero per farne uno, ma vedremo cosa ne varrà fuori. Potrebbe essere anche un nuovo Wolfenstein online, per quanto ne sappiamo.