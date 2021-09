Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, nuovi dettagli sulla trama e DLC a tema Nier Replicant

Dopo aver annunciato la data di uscita durante il Nintendo Direct di ieri, Square Enix ha condiviso nuove informazioni su Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, il nuovo RPG diretto da Yoko Taro caratterizzato da un approccio in stile gioco da tavolo. In particolare stati svelati maggiori dettagli sulla trama, i bonus di prenotazione e DLC, di cui uno a tema Nier Replicant.

Tramite un comunicato stampa e un post sul blog PlayStation possiamo scoprire nuovi particolari sulla trama alla base di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. La storia è ambientata in un mondo avvolto nel mistero, ed è raccontata tramite una voce narrante, doppiata in inglese da Todd Haberkorn, e tramite l'uso delle carte.

Il protagonista, un autoproclamato eroe, parte per un viaggio per sconfiggere un Drago che si è risvegliato di recente e sta minacciando il mondo e la sua gente, il tutto per ottenere una lauta ricompensa. Ovviamente non sarà da solo, ma sarà circondato da vari compagni di viaggio, tra cui Lazuli, un mostro che gli è molto affezionato, e Orvina, una strega oscura che nutre parecchio rancore nei confronti del Drago. A questi si aggiungeranno una serie di personaggi unici, tra cui Candia della Congrega Bianca, il silenzioso soldato Blan e il mentore e saggio Avor, oltre alla regina del Castello Primo che regna su questa vasta terra.

Nel corso della storia i giocatori dovranno fare delle scelte che possono influenzare gli esiti di una missione partecipare a battaglie a turni in dungeon che si svolgono su un tabellone. Ogni elemento del gioco viene presentato mediante carte illustrate, dai personaggi fino agli oggetti e le abilità. Spostando l'avatar sul tabellone ci si ritroverà ad affrontare mostri e nemici di ogni genere, il tutto attraverso un sistema di combattimento tattico a turni, sfdutilizzando abilità, armi e il lancio dei dadi. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sulla demo di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, i combattimenti sono a turni e completamente incentrati sull'utilizzo delle carte

Square Enix ha anche svelato i bonus di prenotazione Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Nello specifico "Dorso carte con stemma del drago", che scambia il design del dorso delle carte usate nel gioco con le illustrazioni dell'artista Kimihiko Fujisaka, e anche la "Pedina in legno tradizionale", che trasforma il design delle pedine che si muovono nel gioco in uno stile artigianale tradizionale.

Oltre alla versione standard sarà disponibile un edizione speciale che include il gioco, il Pixel Art Set DLC e un DLC a tema NieR Replicant ver.1.22474487139 al prezzo di 37,99 euro. Ecco l'elenco completo dei contenuti aggiuntivi (che saranno ottenibili gratuitamente in un secondo momento dopo il lancio):

Abiti dei perduti : scambia i costumi del protagonista, di Lazuli e di Orvina con il design di NieR Replicant ver.1.22474487139...

: scambia i costumi del protagonista, di Lazuli e di Orvina con il design di NieR Replicant ver.1.22474487139... Motivo di Emil : scambia il dorso delle carte con un motivo ispirato ai vestiti di Emil.

: scambia il dorso delle carte con un motivo ispirato ai vestiti di Emil. Pedina di Emil : scambia il design della pedina con uno ispirato a Emil.

: scambia il design della pedina con uno ispirato a Emil. Dadi di Emil : scambia il design dei dadi con un motivo ispirato alla testa di Emil.

: scambia il design dei dadi con un motivo ispirato alla testa di Emil. Arena Grimoire Weiss : scambia l'arena e gli accessori con un motivo ispirato a Grimoire Weiss.

: scambia l'arena e gli accessori con un motivo ispirato a Grimoire Weiss. Tavolo della biblioteca : scambia il tavolo con un motivo ispirato a una statua di una certa biblioteca.

: scambia il tavolo con un motivo ispirato a una statua di una certa biblioteca. Brano di Devola : scambia la musica generale di sottofondo con una musica che ricorda i viaggi di un giovane che ha combattuto per salvare la sorella.

: scambia la musica generale di sottofondo con una musica che ricorda i viaggi di un giovane che ha combattuto per salvare la sorella. Collezione pixel: scambia tutte le illustrazioni di mostri e personaggi con delle versioni pixel.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, le carte metalliche da collezione

È anche possibile prenotare le carte metalliche di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, che potrete ammirare nelle immagine qui sopra, disponibili esclusivamente in occidente su Square Enix Store. Questo set di tre carte metalliche dei personaggi principali (il protagonista, Lazuli e Orvina) che uscirà a dicembre 2021.

Infine sulle pagine del PlayStation Blog, Yoko Taro ha dedicato un messaggio a tutti i giocatori. Ovviamente completamente strampalato e sopra le righe come piace a lui!

"Ciao. Sono Yoko Taro il produttore di Voice of Cards. No, è una bugia. Creative Director è il mio vero ruolo e, in quanto tale, il mio compito è lasciare che i membri più giovani si occupino dei diversi lavori creativi e poi dire "Non male, vero?", mentre resto accoccolato su un morbido divano. Tuttavia, di recente non sono mai riuscito a trovare un'occasione per rilassarmi su quel divano. Tutto a causa di questo lavoro. Il lavoro è terribile, il lavoro è terribile, il lavoro è terribile! Mi ritrovo in questa situazione per colpa di Kimihiko Fujisaka, che si occupa delle illustrazioni di questo gioco. Detesto parlare dei membri del team di sviluppo perché sembra sempre una barzelletta che capiamo solo tra di noi, ma non posso esimermi dal condividere quest'unica storia, quindi mettiti comodo. Qualche estate fa ho visitato la casa di Fujisaka-san, che vive all'estero. Dove? Alle Hawaii. Un elegante appartamento di lusso, con splendida piscina, paesaggio naturale mozzafiato... una residenza degna di essere la casa di una persona di successo. Di solito scherzo quando scrivo queste cose, ma è vero. Sono estremamente serio. Lo stile di vita di una celebrità, abbastanza da restarne abbagliati. Io e Fujisaka-san abbiamo lavorato insieme a un progetto chiamato Drakengard. Saremmo dovuti essere spiriti affini che perseguivano i medesimi sogni... e allora, perché è andata così? Quando si è venuta a creare una disparità così marcata tra noi? Per la frustrazione ho digrignato i denti così forte che mi sono ritrovato con due afte. Sei mesi dopo aver dato il colpo di grazia alla mia salute orale, di punto in bianco ho ricevuto un'e-mail di Fujisaka-san. C'era scritto che... oh, ora che ci penso, mi sono appena ricordato che mi è stato chiesto di scrivere un commento di circa 500-600 caratteri da Square Enix, che sta pubblicando questo gioco. Sembra che, ancora una volta, io abbia lavorato troppo. Ti racconterò il resto di questa storia un'altra volta, in un altro luogo. Alla prossima."

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre. Una demo è disponibile gratuitamente su eShop, Steam e PlayStation Store.