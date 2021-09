Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, il provato della demo per Switch e PS4

Un passaggio inaspettato, che tuttavia ci ha catturato appena avviata la demo già disponibile su Nintendo Switch e PlayStation 4: per un fattore estetico, per le musiche in cui è stato immediato riconoscere Keichi Okabe (cui dobbiamo tante meravigliose colonne sonore) e naturalmente anche per un gameplay tattico a turni che mette assieme le abilità dei personaggi, le loro armi e un pizzico di casualità grazie ai lanci del dado. Il tutto accompagnati dalla voce narrante che non si limita a leggere quanto riportato sulle carte ma le interpreta, rendendo il racconto più avvincente e meno didascalico.

Nonostante l'orario quantomeno curioso, che lasciava confusi su cosa avrebbero potuto presentare, il Nintendo Direct di mezzanotte è stato a dir poco scoppiettante: in termini di ritmo, ma soprattutto di contenuti. Basti pensare al fatto che Bayonetta 3 è finalmente realtà, ma anche all'inatteso ritorno di Kirby, allo sguardo approfondito a Splatoon 3, al film d'animazione su Super Mario con un cast di voci d'eccezione e tanto altro ancora. Insomma, un valido motivo per restare svegli, guardarlo dall'inizio alla fine e, come nel nostro caso, lanciarsi sulla demo di un altro gioco molto interessante annunciato ufficialmente nel corso della presentazione.

Una storia avvolta dal mistero

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, i tre protagonisti

La storia di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è per ora avvolta dal mistero: sappiamo che il ritorno del drago minaccia il mondo in cui è ambientata l'avventura e che, in quanto giocatori, ci uniremo a tre personaggi in un viaggio volto a sconfiggere la creatura. Il protagonista principale, senza nome perché probabilmente saremo noi a sceglierlo, è tutto il contrario del classico eroe volenteroso che si prefigge di uccidere il drago per spirito altruista: è un cacciatore di taglie a cui interessa solamente la ricompensa. Un personaggio, quindi, molto concreto e materiale, che già cattura il nostro interesse. Ad accompagnarlo ci saranno Lazuli, una bizzarra quanto simpatica creatura molto fedele al protagonista, e Orvina, una strega nera che cova un odio profondo verso il drago le cui ragioni però non sono per il momento rese note.

Nella demo, tuttavia, non siamo stati chiamati a guidare le loro azioni bensì quelle di tre membri della Congrega Bianca, personaggi che i protagonisti principali incontreranno nel corso del viaggio. Gli eventi sono antecedenti alla trama, quando ancora il drago non si è risvegliato, e si chiudono proprio con il ritorno di quest'ultimo: non sappiamo se la demo sia stata realizzata ad hoc per darci un quadro generale della situazione e di alcuni personaggi, oppure sia effettivamente parte del prologo nel gioco completo, fatto sta che l'avventura principale resta ancora un'incognita.

Non che sia importante, o meglio, preferiamo saperne meno possibile e godercela tutta d'un fiato, andando invece a dare uno sguardo alle vicende di contorno se non addirittura antecedenti, così da avere le basi senza per questo sapere troppo in anticipo. Candia, Blan e Avor: sono questi i tre membri della Congrega Bianca che abbiamo accompagnato nel corso della demo, in missione per la regina di Castello Primo.

Voice of Cards: The Isle Dragon, Candia, Blan e Avor in azione

Quelli che avete appena letto sono i nomi dei personaggi localizzati in italiano: lo specifichiamo perché il primo e unico dente che vogliamo toglierci in merito a Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è proprio questo. Credevamo che la traduzione dei nomi fosse un vizio passato, invece la ritroviamo in questo gioco e ci sembra del tutto inutile - senza contare che i nomi sono migliori nella loro forma originale. Wynifred, Berwyn e Heddwyn sono i tre adepti della Congrega Bianca, mentre per il trio protagonista del gioco (fatta eccezione per il cacciatore di taglie) abbiamo Mar e Melanie rispettivamente per la creatura e la strega. Potrà non essere un dettaglio di primissimo conto, o qualcosa che sbilancia gli equilibri, ma non neghiamo di esserci trovati abbastanza infastiditi dalla scelta di localizzare anche quelli. Specie perché la voce narrante inglese li nomina in un modo e noi li leggiamo in un altro: si viene a creare una dissonanza, iniziale soprattutto, difficile da ignorare. Avremmo preferito restassero uguali, a meno che tutto il gioco venga doppiato e ci siano, quindi, ragioni produttive dietro di cui al momento non siamo a conoscenza.