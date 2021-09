Halo Infinite: i bot in futuro guideranno i veicoli, parola di 343 Industries

Chi ha provato la beta tecnica di Halo Infinite sa che i bot possono dimostrarsi degli abili combattenti. E non hanno ancora raggiunto il loro pieno potenziale. Stando alle parole di 343 Industries in futuro i nemici guidati dall'intelligenza artificiale saranno persino in grado di guidare i veicoli e attaccare i giocatori con le torrette.

Come spiegato dallo studio con un post sul blog Halo Waypoint, gli sviluppatori stanno cercando di rendere ancora più sofisticata l'IA dei bot di Halo Infinite. Grazie alla grande mole di dati e feedback ottenuti dai beta test sarà possibile migliorare le loro routine comportamentali, inclusi i movimenti e le scelte in combattimento. Insomma, preparatevi a bot ancora più agguerriti e letali in futuro. Per quanto riguarda i veicoli, gli sviluppatori stanno già eseguendo dei "test di guida", ma le relative routine verranno integrate nell'IA solo quando saranno perfette, probabilmente per evitare comportamenti ridicoli e bug involontari, come quello del teabag dei bot della beta di Halo Infinite.

Halo Infinite, uno degli stupendi artwork rilasciati recentemente da 343i

"I nostri bot stanno ancora imparando e per ora hanno un'avversione nel saltare a bordo dei veicoli. Abbiamo visto tutti che si comportano bene a piedi. Vogliamo che siano abili anche con i veicoli prima di permettergli di guidare i mezzi o prendere controllo delle torrette", afferma 343 Industries.

Se ancora non lo avete fatto, potete mettere alla prova le abilità dei bot di Halo Infinite nella playlist Bot Arena della beta di Halo Infinite, ecco come scaricarla e installarla.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Come tutti i titoli realizzati dai first party di Microsoft, la nuova epopea di Master Chief sarà disponibile già dal lancio su Xbox Game Pass.