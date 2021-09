Halo Infinite, beta al via: le istruzioni su come scaricare e installare la prova

Halo Infinite prosegue il suo percorso di beta con la nuova sessione di prova prevista per questo fine settimana, da oggi al 26 settembre, seguita da un'altra prevista per il prossimo ma intanto vediamo le istruzioni su come scaricare e installare la versione di prova per coloro che prenderanno parte alla sessione.

Ovviamente Halo Infinite non è ancora in versione definitiva, dunque la build messa a disposizione da 343 Industries e Microsoft è limitata ad alcuni aspetti specifici del gioco.

Nella fattispecie, queste sessioni di beta riguardano esclusivamente il multiplayer del nuovo capitolo, dunque il pacchetto di cui andrà effettuato il download e l'installazione sarà verosimilmente più piccolo del gioco definitivo.

La cosa fondamentale è avere l'app Xbox Insider Hub installata su Xbox Series X|S o Xbox One, altrimenti cercatela su Xbox Store e installatela. Una volta che siamo in possesso dell'app Xbox Insider Hub, seguire questa procedura: