Castlevania Advance Collection ufficiale per Nintendo Switch, disponibile oggi

Castlevania Advance Collection , la raccolta dedicata alla serie Konami rivelata da alcuni leak nei giorni scorsi, è stato annunciato ufficialmente per Nintendo Switch durante il Nintendo Direct di stasera, e sarà disponibile da oggi.

Castlevania Advance Collection, un artwork della raccolta

Non solo: il gioco presenterà una serie di feature extra, come una funzione rewind e altri miglioramenti per rendere più facilmente fruibili questi classici al giorno d'oggi.

Ad ogni modo, Castlevania Advance Collection sarà disponibile anche su altre piattaforme, che riporteremo non appena verranno ufficializzate.