Castlevania Advance Collection includerà anche Dracula X, dice un nuovo rating

Castlevania Advance Collection ha ricevuto una nuova classificazione a Taiwan: stando a queste informazioni aggiornate, la raccolta in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch includerà anche Castlevania: Dracula X.

Si tratta di dettagli inediti e piuttosto interessanti rispetto alla precedente classificazione di Castlevania Advance Collection, visto che il numero dei giochi inclusi nel pacchetto passa da tre a quattro, con un'aggiunta insolita ma senz'altro apprezzabile.

La nuova classificazione è stata inoltre integrata con l'artwork che potete vedere qui sotto, proveniente da Castlevania: Circle of the Moon, presente nella collection insieme appunto a Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow e Castlevania: Dracula X.

Castlevania Advance Collection, l'artwork

A proposito di Dracula X, si tratta di un titolo pubblicato nel 1995 su SNES che riutilizzava diversi asset di Rondo of Blood, introducendo però uno stile grafico differente e alcune novità sotto il profilo del gameplay.

Preso atto dell'ennesimo leak riguardante Castlevania Advance Collection, a questo punto non resta che capire quando Konami annuncerà ufficialmente la raccolta. Magari stanotte, nel corso del nuovo Nintendo Direct?