Windows 11: nuova build per il Dev Channel con rifiniture e aggiunte in vista del lancio ufficiale

Dopo aver presentato le novità della serie Microsoft Surface, con l'accattivante ultraportatile Surface Laptop Studio e il Surface 8 Pro che si propone come il tablet con tastiera agganciabile più potente in assoluto, la compagnia di Redmond ha pubblicato anche un aggiornamento della versione di Windows 11 del Dev Channel degli insider, con una serie di sistemazioni e piccole novità in vista dell'ormai imminente lancio ufficiale, previsto per il 5 ottobre.

I nuovi dispositivi Microsoft Surface sono in arrivo nello stesso giorno di Windows 11, con il sistema operativo installato ovviamente di serie

La nuova build 22463, lo abbiamo detto, aggiorna la versione di Windows 11 della branca Dev Channel, meno stabile e riservata agli sviluppatori. Ma il ramo è quello RS_PRERELEASE e quindi ha a che fare con la versione ufficiale che inizierà a essere installabile in roll out tra pochi giorni. Tutto è infatti pronto con i driver grafici Windows 11 già in circolazione e la comparsa dei Power Toys sullo store di Microsoft.

Le novità della nuova build di Windows 11 includono rifiniture, piccole aggiunte e fix di vario genere che includono la scorciatoia CTRL+Shift+C per copiare il percorso di una cartella, rifiniture al tema grafico High Contrast, correzione dell'allineamento delle icone della barra delle applicazioni e l'aggiunta di un'icona per la gestione della connettività audio nelle impostazioni rapide.

Windows 11 guarda a gaming, fissi, ultraportatili e tablet, con più attenzione alla sicurezza

Microsoft coglie inoltre l'occasione per segnalare che i PowerToys, la suite open-source di piccole utility per utenti avanzati, sono finalmente disponibili nel Microsoft Store e supportano Windows 11. In effetti sono arrivati già da qualche giorno, ma almeno adesso è ufficiale.