Star Wars Visions non è canonico: il producer lo conferma

Disney+ ha accolto Star Wars Visions, una nuova serie Star Wars che raccoglie nove episodi realizzati in stile anime. Ogni episodio è indipendente, ma c'è una caratteristica che li lega tutti: non sono canonici. A confermarlo è il producer Kanako Shirasaki, che ha parlato a CNET.

Quando CNET ha chiesto se le nuove storie fossero connesse al resto del franchise, Shirasaki ha risposto: "Non nell'immediato, ma potrebbero influenzare i creatori delle prossime generazioni." Al che l'executive producer James Waugh ha aggiunto: "Proprio così: ogni opera di Star Wars influenza i futuri narratori di Star Wars in una forma o nell'altra. Quindi ci sono piani per integrare Visions nella narrazione della saga della timeline? Non attualmente, ma non ho dubbi che vedremo cose che erano in Visions diventare parte del tessuto di Star Wars nei prossimi decenni."

Star Wars Visions: un guerriero arma di una katana laser

I producer affermano quindi che Star Wars Visions potrebbe essere in grado di influenzare il futuro della saga, ma a conti fatti per ora non è canonico.

"In questo momento è possibile continuare la narrazione - c'è un romanzo [Star Wars Visions: Ronin] in uscita, scritto da Emma Mieko Candon, che è un'autrice di grande talento", ha continuato il produttore esecutivo. "Come sempre in Star Wars, vogliamo costruire un ecosistema di narrazione intorno a Visions e a questi personaggi. Dovremo vedere di cosa si innamorano le persone".

