Rune Factory 5: la versione occidentale consentirà matrimoni tra persone dello stesso sesso

La versione occidentale di Rune Factory 5 per Nintendo Switch avrà almeno una differenza significativa da quella orientale: consentirà matrimoni tra personaggi dello stesso sesso, come visto nel trailer con cui è stata annunciata la data di lancio occidentale, che potete vedere di seguito.

Si tratta di un dettaglio non da poco, che fa ben capire le diverse sensibilità dei vari territori in tema di sessualità, uno più aperto e l'altro ancora chiuso a certe novità. Il gioco di suo uscirà il 25 marzo 2022.

Matrimonio tra due ragazze in Rune Factory 5

Per il resto vi ricordiamo che Rune Factory 5 è un gioco di ruolo giapponese. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Nella tranquilla cittadina di confine di Rigbarth, si stanno verificando eventi misteriosi in grado di influenzare le rune che regolano il delicato equilibrio tra uomo e natura...

Come nuovo ranger del SEED, un'organizzazione dedicata al mantenimento della pace, dovrai proteggere la cittadina da mostri violenti, catturandoli con il sigillo magico ufficiale del SEED. Quando non sei in missione, dai una mano agli abitanti di Rigbarth e contribuisci alla crescita del piccolo centro con l'agricoltura, gli eventi festivi e coltivando amicizie!

Quando però le minacce rischiano di minare il delicato equilibrio della pace, un vero ranger deve dare prova del suo valore. Collaborando con la popolazione locale, lanciati in una straordinaria avventura per svelare i misteri di questa terra e affidati alla tua forza interiore per contrastare il caos.