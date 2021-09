Offerte Amazon: SanDisk SSD Interno Ultra 3D da 500GB e 560 MB/s al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SanDisk SSD interno Ultra 3D da 500 GB, con velocità di lettura massima a pari a 560 MB/s. È segnalato con uno sconto di 14.88€.

Il prezzo medio online di un SanDisk SSD interno Ultra 3D da 500 GB viaggia tra i 65€ e i 69€, quindi la vendita attuale è comunque un'offerta rispetto a quanto è possibile trovare di norma l'SSD. Parlando precisamente di Amazon, il device è stato posizionato a 59.99€ una sola volta negli ultimi tre mesi, per meno di una giornata. Questa volta, il prodotto è in sconto da alcuni giorni: non possiamo sapere quanto a lungo rimarrà a questo prezzo.

Parlando di dati tecnici, questo SanDisk SSD interno Ultra 3D propone uno spazio di archiviazione da 500 GB, una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s, con una maggiore resistenza e affidabilità e minore consumo energetico grazie alla nuova tecnologia 3D NAND. Il pannello SSD SanDisk vi permette di vedere in tempo reale quali sono le prestazioni della vostra unità. Include un software di cloning per aiutarvi a configurare la nuova unità, strumenti per l'analisi del disco e avvisi sugli aggiornamenti del firmware.

SanDisk SSD interno Ultra 3D

