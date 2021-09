New World: svelato il massiccio elenco di server di gioco

A pochi giorni dal lancio del gioco, Amazon ha condiviso online il massiccio elenco dei server che ospiteranno New World, il suo primo MMORPG, nonché titolo di successo, almeno stando alla reazione del pubblico durante le recenti fasi beta.

Disponibile dal 28 settembre 2021, New World potrà contare su circa 170 server sparsi in tutto il mondo, non pochi.

Si tratta sicuramente di un'informazione utile per quelli che vogliono giocare d'anticipo e prepararsi a formare gilde o gruppi di gioco con gli amici. Gli sviluppatori stessi affermano di aver pubblicato l'elenco per questo motivo.

Comunque sia, nella parte est del Nord America ci sono 54 server, nella parte ovest 22, in Europa Centrale ben 63 (il nome di uno è duplicato, quindi non è stato contato due volte), in Sud America 26 e in Australia 11.

Alcuni giocatori hanno chiesto nei commenti sulla possibilità di aggiungere le lingue raccomandate per ognuno dei server, così da aiutare i giocatori a decidere in quali entrare. Gli sviluppatori hanno riposto che ci saranno dei server che suggeriranno le lingue da usare, come da richiesta.

Per fare un confronto, New World sarà lanciato con un numero di server maggiore di quanti attualmente ne abbia attivi Final Fantasy 14, l'MMORPG di riferimento tra quelli attualmente sul mercato.