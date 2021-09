Jurassic World Evolution 2, il secondo diario di sviluppo parla dellla campagna

Frontier Development ha pubblicato il secondo diario di sviluppo di Jurassic World Evolution 2 per parlarci della campagna narrativa, della modalità Chaos Theory e, naturalmente, di dinosauri. Lo trovate in testa alla notizia.

Nel video possiamo vedere vari interventi degli sviluppatori, diverse sequenze di gameplay, nonché osservare in azione varie specie di dinosauri, che non fanno mai male (in fondo sono loro i protagonisti assoluti del gioco).

Leggiamo la descrizione ufficiale di Jurassic World: Evolution 2:

Jurassic World Evolution 2 è l'attesissimo sequel dell'acclamato Jurassic World Evolution, il rivoluzionario simulatore gestionale immersivo sviluppato nel 2018 da Frontier. Ti aspettano una nuova e avvincente campagna narrativa, incredibili funzionalità inedite e nuovi, impressionanti dinosauri di un realismo straordinario. Grazie a un sistema di costruzione espanso e nuove opzioni di personalizzazione, il risultato finale è un'esperienza Jurassic World più completa, migliore e sempre più realistica.

Una storia giurassica originale

Immergiti in una storia di Jurassic World avvincente e originale, ambientata dopo i catastrofici eventi di Jurassic World: il regno distrutto. Controlla, proteggi e tieni a freno i dinosauri collaborando con classici personaggi dei film come il Dott. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).

Crea il tuo mondo giurassico

Tieni d'occhio ogni aspetto grazie a opzioni creative e strumenti gestionali dettagliati. Costruisci e personalizza nuovi edifici e dimostra di saper gestire ogni situazione in scenari mai visti prima: dalle fitte foreste ai deserti rocciosi. Salva e ricrea con la bioingegneria oltre 75 specie preistoriche, tra cui i richiestissimi rettili volanti e marini , e osserva gli animali mentre cercano un territorio, combattono e interagiscono tra loro, il tutto in modo incredibilmente realistico.

Gioca con la teoria del caos

La modalità Teoria del caos ti permette di rivivere momenti chiave dei tuoi film preferiti... e non solo. Vivi linee narrative alternative tratte dai film di Jurassic World e Jurassic Park, con scenari ambientati in periodi e luoghi da tutti e cinque i film. Tuffati nel cuore del franchise Jurassic World e scopri come te la cavi nell'affrontare nuove sfide dalle conseguenze imprevedibili.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.