Nvidia GeForce RTX 3060, 3070, 3080 e 3090 Super trapelano online, prime specifiche

Nvidia GeForce RTX 3060, 3070, 3080 e 3090 Super sembrano essere trapelate online, ponendosi in coda a una serie di voci di corridoio che parlano del nuovo lancio della serie Nvidia 3000 rinnovata con i modelli Super, ma si tratta ancora di informazioni non chiare, con prime specifiche tecniche che potrebbero essere in via di definizione.

I quattro modelli in questione avrebbero dunque tutti una versione Super prevista per il prossimo futuro, con presentazione che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi nonostante perduri ancora la difficoltà di approvvigionamento dei modelli attualmente sul mercato, se non a prezzi decisamente superiori a quelli di listino. Secondo alcuni le RTX 3000 Super potrebbero essere annunciate nei primi mesi del 2022, ma se i modelli trapelati sono veri questa presentazione potrebbe avvenire anche prima.

Tutti e quattro i modelli Super, in base alle prime caratteristiche emerse in rete e riportate da Overclock3D, dovrebbero comportare alcuni miglioramenti sul fronte della quantità di CUDA Core presenti nelle schede e nella quantità e qualità della memoria video, con il maggiore incremento che si registrerebbe sulla RTX 3060 Super rispetto ai modelli precedenti.

La serie Nvidia RTX 3000 è già molto difficile da trovare sul mercato

Il tutto è chiaramente ad verificare e va preso al momento solo come voce di corridoio ma i dati riportati parlano di una RTX 3060 Super con 5632 CUDA Core e 12 GB di memoria video GDDR6X a 192-bit, mentre il modello attuale conta 3584 CUDA Core (4864 nel modello Ti) e memoria video GDDR6.

L'RTX 3070 Super avrebbe 5888 CUDA Core e 8GB di VRAM GDDR6X a 256-bit, praticamente le stesse caratteristiche della 3070 standard, cosa un po' dubbia, mentre la versione Ti conta 6144 CUDA Cores con le stesse caratteristiche di memoria.

RTX 3080 Super è segnata con 8960 CUDA Core e 12GB di GDDR6X a 384-bit, una via di mezzo tra la versione standard e la Ti in termini di core ma con le stesse caratteristiche di quest'ultima per quanto riguarda la memoria.

Infine, la RTX 3090 Super si presenterebbe come versione superiore a tutte, con 10.752 CUDA Core e 24GB di memoria video GDDR6X a 384-bit, superando i core della versione standard e della Ti, con cui condivide la stessa struttura di VRAM. Già lo scorso gennaio si parlava di possibili versioni Super di RTX 3080 e 3070 ma ancora non sono arrivate conferme al riguardo.