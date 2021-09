PS4: l'update 9.00 risolve il CBOMB ma Sony fa finta di nulla, perché?

Oggi abbiamo scoperto un fatto interessante. L'update 9,00 di PS4, da poco reso disponibile, ha corretto il problema noto come CBOMB della console di vecchia generazione di Sony (sia giochi su disco che in digitale, secondo i report più recenti). Di cosa parliamo? In poche parole, PlayStation 4 non era in più grado di eseguire i giochi nel momento nel quale la batteria interna si scaricava e non era possibile accedere ai servizi Sony online (ad esempio giocando offline).

La soluzione a questo problema potrebbe chiaramente essere un cambio di batteria, ma si tratta di un tipo di soluzione che il giocatore medio non ha voglia di applicare, anche comprensibilmente. Quando gli appassionati si sono resi conto del CBOMB di PS4, hanno ovviamente sperato che la compagnia giapponese potesse risolvere la cosa a livello software. E così è stato.

Sony, però, non ha pubblicizzato questo raggiungimento e ne siamo venuti a conoscenza solo grazie ad alcuni esperti. Perché?

PS4 e PS4 Pro, con un controller DualShock 4

Secondo quanto condiviso dall'account Twitter Does it Play?, che aveva "guidato" la campagna informativa legata alla questione, Sony era ben consapevole del problema e internamente aveva deciso di risolverlo il prima possibile. Facciamo un salto in avanti di sei mesi e possiamo affermare che quelle voci erano probabilmente vere visto che, beh, il difetto è effettivamente stato eliminato.

Ufficialmente Sony non aveva mai riconosciuto la cosa, perlomeno non con un messaggio pubblico su un social network o sul PS Blog. Una scelta comprensibile: non ha senso far notare al largo pubblico che la console ha un potenziale problema; è molto meglio far finta di nulla.

Leggermente più strano che nella patch note (che, ammettiamolo, è letta nel dettaglio solamente dagli appassionati) non sia stato scritto che il problema CBOMB era stato risolto. Anche un annuncio social del tipo "Grazie alle vostre segnalazioni abbiamo notato il problema e abbiamo risolto: le vostre PS4 sono ancora più al sicuro di prima..." o qualcosa su questa linea non sarebbe stato negativo. Sarebbe stata una scusa per attirare pubblicità positiva sulla console.

Invece non è successo. Perché? Forse in parte perché ammettere la soluzione avrebbe significato ammettere il problema e, come già detto, farlo davanti al largo pubblico avrebbe causato più caos che feedback positivo. È molto più semplice fare finta di nulla dall'inizio alla fine: se non sai che un problema esisteva, non ti serve sapere che è stato risolto.

Tutto questo però spinge a pensare ancora una volta al modo in cui Sony e Microsoft si sono approcciate alla retrocompatibilità e, più in generale, alla preservazione delle generazioni passate. Premettiamo che non è nostra intenzione affermare che Xbox lo faccia per bontà d'animo: da tempo è stata scelta una linea d'azione aziendale e l'obiettivo principale è attirare il favore del pubblico e generare pubblicità positiva (ricordiamo però che la retrocompatibilità è in ogni caso un vantaggio per l'utente, indipendentemente dal motivo per il quale è stata implementata). Vogliamo però dire che Microsoft ha deciso di parlarne (nel modo e nella quantità che gli fa comodo, ovviamente). Sony invece ha chiaramente deciso che è un argomento secondario, arrivando anche al punto di presentare certe informazioni in modo poco chiaro, o addirittura non presentarle proprio.

Pensate alla retrocompatibilità di PS5 con i giochi PlayStation 4, che lo scorso è stata inizialmente annunciata come qualcosa di limitato, causando profonda incertezza nel pubblico, ma si è poi scoperto che solo una manciata di titoli non era per certo compatibile (e almeno uno di questi ha risolto la cosa con un semplice update). Ora, invece, Sony ignora completamente il CBOMB. Sì, lo risolve, ed è assolutamente un bene (i fatti contano più delle parole, no?), ma pare proprio che la preservazione della propria vecchia console e dei vecchi giochi non sia un argomento da mettere al centro dell'attenzione, per la compagnia.

Voi cosa ne pensate? Vorreste che Sony si approcciasse all'argomento in modo più chiaro e diretto? Oppure alla fine la preservazione delle console e dei giochi passati non ha grande importanza?